Un plateau d’exception pour le CSI 5* de Bâle

Une soixantaine d’athlètes, venus de dix-neuf pays différents, ont rendez-vous dès jeudi à Bâle, au nord-ouest de la Suisse, pour le premier CSI 5* de l’année. Une neuvième édition qui sera la dernière organisée de façon indépendante, puisque le prestigieux concours rejoindra le circuit Longines Coupe du monde dès l’an prochain. Au programme, sept épreuves amateurs, en matinée, et dix internationales, conclues par un Grand Prix doté de 330 000 francs suisses (soit 280 500 €), dimanche, en faisant l’un des mieux dotés au monde.

On comprend l’intérêt de l’élite équestre pour le concours helvète, qui annonce la participation de plus de trente des quarante meilleurs cavaliers mondiaux. Tenant du titre, le Belge Niels Bruynseels sera de retour, appuyé par ses compatriotes Olivier et Nicola Philippaerts et Jérôme Guéry. Sur la dernière marche du podium l’an dernier, l’Australienne Edwina Tops-Alexandra défendra également ses chances. La Portugaise Luciana Diniz, la seule amazone à avoir réalisé remporté deux fois l’or sous la halle Saint-Jacques, tentera de réaliser un triplé.

Sept Français feront le déplacement, dont trois des champions olympiques : Roger-Yves Bost, Philippe Rozier et Kevin Staut. Ils seront accompagnés d’Aldrick Cheronnet, Simon Destre, Julien Epaillard et Olivier Robert. L’ancien numéro un mondial, Scott Brash, emmènera la délégation des Britanniques, tandis que les Irlandais Bertram Allen et Denis Lynch, ainsi que le Néerlandais Harrie Smolders, à nouveau accompagné de son crack Emerald, tenteront leur chance. C’est évidemment la Suisse qui comptera le plus de représentants. L’équipe qui a remporté le bronze aux championnats d’Europe, l’été dernier à Göteborg, sera presque au complet avec Romain Duguet, Martin Fuchs et Steve Guerdat, ainsi que la remplaçante, Janika Sprunger. La nation hôte comptera également sur le champion d’Europe en titre des Jeunes cavaliers, Bryan Balsiger.