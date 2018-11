Une médaille d’or déjà acquise, un podium à conquérir dans le Global Champions Tour de Doha

Avec déjà trois victoires à son actif dans le Global Champions Tour, cette saison, Ben Maher n’a plus qu’à espérer un nouvel exploit, ce week-end à Doha, au Qatar. Après avoir remporté les Grands Prix 5* de Madrid, Saint-Tropez et Rome avec Explosion W et Winningood, ainsi qu’une deuxième place à Shanghai, le Britannique est vite devenu inatteignable dans la course aux points (284), et s’est assuré le trophée dès l’étape italienne, début septembre. Il peut toujours, cela dit, s’offrir le luxe d’un quatrième succès ce samedi.

Mais comme à chaque étape du circuit de Jan Tops, la concurrence sera rude. D’autant que seuls 28 points séparent pour l’instant la deuxième place potentielle, tenue par l’Italien Alberto Zorzi avec 237 points, et le n°8, en la personne de l’Allemand Christian Ahlmann (209 points). Autant dire que les concurrents vont tout donner pour espérer monter sur le podium, à l’instar de l’actuel numéro 1 mondial, le Néerlandais Harrie Smolders, actuel troisième avec 234 points.

Le Qatari Bassem Hassan Mohammed, tenant du titre avec Gunder, aura évidemment à cœur de briller à nouveau devant son public, tout comme ses compatriotes Hamad Nasser Al Qadi et Sheikh Ali Bin Khalid Al Thani. Côté Français, ils sont cinq à faire le voyage : Kevin Staut et Julien Epaillard (actuellement cinquantième et vingtième) seront accompagnés de Roger-Yves Bost, Mégane Moissonnier et Jeanne Sadran. Simon Delestre, le plus haut dans le classement provisoire (quinzième) fait l’impasse sur cette finale. Dont le Grand Prix aura lieu samedi, à partir de 17h45 heure locale.