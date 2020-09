Utamaro d’Écaussines a durablement marqué le sport de par son style, sa prestance et ses résultats. Sa trajectoire vers le plus haut niveau aura été croissante. S’il a participé aux championnats du monde Jeunes Chevaux à cinq ans avec l’Espagnol Manuel Fernandez Saro, c’est sous la selle du Britannique Joe Clee qu’il s’est véritablement révélé aux yeux de tous. En fin d’année 2012, ils ont participé à leur premier CSI 5*, à Malines. En 2013, ils ont couru leur première Coupe des nations à Saint-Gall, dans des conditions dantesques – l’équipe britannique s’est imposée sur une épreuve réduite à une manche. L’année suivante, Joe et Utamaro sont devenus des piliers de l’équipe nationale, et ont été sélectionnés pour les Jeux équestres mondiaux de Normandie. En 2015, c’est aux championnats d’Europe d’Aix-la-Chapelle que le couple a eu rendez-vous, terminant au pied du podium par équipes. Quelques semaines plus tard, c’est à Barcelone qu’ils ont pris la deuxième place de la finale des Coupes des nations, après une sixième place l’année précédente. En 2015, Joe et Utamaro ont aussi grandement participé aux victoires britanniques dans les Coupes des nations de La Baule et Rotterdam, signant à chaque fois l’unique double sans-faute de l’équipe. Associé jusqu’en 2016, le duo compte également quatre victoires en Grands Prix 2 et 3*.