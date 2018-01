Werner Muff fait briller la Suisse à domicile

Le premier CSI 5* de l’année a vécu son deuxième jour hier à Bâle. C’est à 19h30 que l’épreuve phare a lancé son coup d’envoi. Cinquante-six cavaliers se sont élancés sur une construction signée par le chef de piste allemand Frank Rothenberger, assisté du Suisse Gérard Lachat.

Les Français, dont l’année sera charnière puisque la finale de Coupe du monde se tiendra à Paris Bercy cinq mois avant les championnats du monde, avaient à coeur de bien démarrer. Les deux doyens Aldrick Cheronnet et Roger-Yves Bost, aux rênes de leurs respectifs Tanael des Bonnes et Sunshine du Phare, ont eu une entâme difficile, le premier préférant s’arrêter en cours de route et l’autre concédant deux barres à terre et un point de temps dépassé. Une malencontreuse faute en revanche pour Simon Delestre et Chesall Zimequest, de retour à la compétition après quelques mois de repos. Olivier Robert et Tempo de Paban n’ont eux écopé que d’un point de temps, tandis que Julien Epaillard et le leader Kevin Staut se sont qualifiés pour le barrage. Associés à Usual Suspect d’Auge et Silver Deux de Virton*HDC, les Tricolores ont terminé huitième et neuvième après une faute au second tour au chronomètre.

Départ sur les chapeaux de roue pour les Suisses ! Si Martin Fuchs a essuyé une sérieuse contre-performance en quittant la piste avec treize points sur Cool And Easy, que le champion olympique Steve Guerdat en a accusé neuf, trois de leurs coéquipiers ont signé le score parfait. Sans aucune faute, Romain Duguet, Pius Schwizer et Werner Muff ont ravi leurs spectateurs.

Et au barrage, pour leur plus grand bonheur, c’est Werner Muff qui l’a emporté. Après une excellente année 2017, la Veste Rouge a ici bouclé un second passage parfait avec un chronomètre de 36″28. Une belle performance également pour le jeune et excellent Daimler, de bonne augure pour les échéances annuelles… Le Belge Olivier Philippaerts et la Portugaise Luciana Diniz ont dû s’avouer vaincus, en selle sur H&M Legend Of Love et Fit For Fun. Belle quatrième place à relever pour le centaure allemand Marcus Ehning et son génial Cornado*NRW.