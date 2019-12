William Whitaker et Michael Pender décrochent la Puissance de Londres

Hier soir, deux des plus jeunes pilotes du CSI 5*-W de Londres ont terminé à égalité au premier rang de l’épreuve de Puissance à l’issue d’une compétition de très haute qualité! Pour la deuxième année consécutive, l’épreuve de saut en hauteur s’est déroulée en cinq manches palpitantes. Finalement, la victoire a dû être partagée entre le Britannique William Whitaker et l’Irlandais Michael Pender car ils ont tous les deux franchi sans faute le dernier passage à 2,18m!

Le résultat de William Whitaker, qui est passé tout proche d’une victoire complète à domicile, a été d’autant plus impressionnant qu’il s’agissait de la première épreuve de Puissance de sa monture, RMF Charly. “J’appréhendais un peu cette épreuve, mais la foule vous soulève et on a l’impression de ne plus être tout seul”, s’est réjoui le pilote. “Je suis aux anges avec ce cheval. Il a un excellent galop et il évolue de mieux en mieux.”

Le jeune Irlandais Michael Pender, vingt ans, a clairement un brillant avenir. “C’est un plaisir de monter à cheval comme Hearton du Bois Halleux”, a dit le novice. “Cela vous facilite beaucoup la tâche. Tout ce que vous lui demandez, il le fera. Il était un peu tendu au début, mais il s’est amélioré à chaque tour.”

Le co-vainqueur de l’année dernière, le Britannique Guy Williams, a terminé sur la dernière marche du podium avec son gris Mr Blue Sky UK.