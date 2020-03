Nous proposons une gamme de services de contenu gratuits et payants, tels qu’Eurosport et Eurosport Player. Ceci est la politique de confidentialité des sites Web Eurosport Player et Eurosport, et des applications Eurosport Player et Eurosport mises à disposition sur certains téléphones portables et autres appareils connectés (collectivement, les « Services »). Veuillez lire attentivement la présente Politique de confidentialité.

Nous sommes basés au Royaume-Uni. Les coordonnées de notre société sont indiquées dans la section 1 ci-après.

Nous respectons votre droit à la vie privée. Notre objectif général est d’assurer que notre collecte et utilisation des informations personnelles sont adaptées à la prestation des Services pour vous, et sont conformes à la législation applicable en matière de protection des données.

La présente politique de confidentialité décrit les sujets importants suivants concernant vos informations personnelles :

1. Qui nous sommes

Nous sommes Dplay Entertainment Limited, enregistrée en Angleterre sous le numéro d’immatriculation 09615785 dont le siège social est sis Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, Londres, W4 5YB, Royaume-Uni] (« Dplay ») et nous sommes le responsable du traitement des informations personnelles que nous collectons auprès de vous.

2. Enfants

Nous ne collectons ni ne collecterons sciemment d’informations auprès de tout enfant non encadré âgé de moins de 16 ans. Nos Services ne sont pas destinés aux enfants et nous ne collectons pas sciemment d’informations personnelles auprès des enfants.

3. Les informations personnelles que nous collectons à votre sujet

Informations de vos interactions en ligne

Nous collectons les informations suivantes lors de votre interaction avec les Services :

comment vous accédez à nos Services et aux appareils que vous utilisez pour accéder à nos Services. Cela comprend la collecte d’identifiants en ligne uniques tels que l’adresse IP, les données de connexion, les indicatifs de page-écran, les pseudos de réseaux sociaux et identifiants d’utilisateur, le type et la version du navigateur, les paramètres de fuseau horaire et de localisation, les types et versions d’extensions de navigateur, le système et la plateforme d’exploitation et toute autre technologie présente sur les appareils que vous utilisez pour accéder aux Services ; et

des informations sur la manière dont vous utilisez les Services, y compris, mais sans s’y limiter, votre consommation et votre lecture vidéo, vos favoris, votre connexion et votre déconnexion, les erreurs de lecture et les informations de navigation.

Informations que vous partagez avec nous

Lorsque vous nous transmettez des informations personnelles via des champs de saisie de données sur notre site Web ou notre application, nous sommes susceptibles de collecter les informations suivantes auprès de vous :

votre nom et vos coordonnées (y compris votre adresse postale, votre adresse électronique et votre numéro de téléphone) ;

votre âge, votre sexe et votre date de naissance ;

toute communication e-mail, y compris les pièces jointes, que vous nous envoyez ;

lorsque vous achetez des services auprès de nous, vos informations de paiement, y compris le nom du titulaire de carte, l’adresse de facturation et les informations de carte de paiement si vous payez par carte de débit ou de crédit (ou vos jetons d’identification Paypal, Ideal, Apple ou Google si vous payez en utilisant l’une de ces méthodes) et des informations sur les transactions telles que les produits ou services achetés ;

vos préférences marketing ;

votre participation à un concours (y compris la participation elle-même qui peut être une photo, un commentaire ou une réponse à une question) ;

vos sports, équipes et athlètes préférés, si vous saisissez ces informations dans votre compte ; et

les données de profil y compris votre nom d’utilisateur et mot de passe pour l’enregistrement d’un compte, les achats ou commandes que vous avez effectué(e)s, vos intérêts, favoris et préférences.

Tiers ou sources publiquement disponibles

Nous sommes susceptibles de recevoir des informations personnelles vous concernant de la part de divers tiers indiqués ci-après :

des données techniques auprès des parties suivantes :

les fournisseurs d’analyse basés à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE, comme Adobe Analytics ;

les réseaux publicitaires basés à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE, comme FreeWheel ; et

les fournisseurs de plateformes de gestion de données basés à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE, comme Adobe Audience Manager.

Pour plus d’informations sur la manière dont chacune de ces parties collecte et utilise vos données, veuillez consulter la section sur les Sociétés publicitaires tierces ci-dessous ;

les données relatives à l’identité et aux coordonnées provenant des courtiers, des compilateurs de données et de sources publiquement disponibles ;

les coordonnées, les données financières et de transaction des prestataires de services techniques, de paiement et de livraison ; et

les tiers qui nous fournissent certains services au sein des Services, par exemple, en facilitant et en gérant les formulaires de commentaires client et les inscriptions aux newsletters.

4. Comment nous stockons et utilisons vos informations personnelles

Nous conservons et utilisons vos informations personnelles pour les raisons suivantes :

cela est nécessaire afin que nous exécutions un contrat que nous avons avec vous ;

cela est requis par nos intérêts légitimes ;

cela est nécessaire afin que nous nous conformions à nos obligations légales ;

cela est autorisé parce que vous nous avez donné votre consentement.

Lorsque nous devons collecter des informations personnelles en vertu de la loi ou des conditions d’un contrat que nous avons avec vous, ou lorsque vous omettez de fournir lesdites données lorsqu’elles sont demandées, nous pourrions ne pas être en mesure d’exécuter le contrat que nous avons conclu ou que nous essayons de conclure avec vous (en l’espèce, pour vous fournir les Services). Dans ce cas, nous pourrions être tenus d’annuler les Services mais nous vous en informerons le cas échéant.

Cela est nécessaire pour que nous puissions exécuter notre contrat avec vous

Nous collectons, stockons et utilisons vos informations personnelles, y compris votre nom, adresse électronique, informations de connexion, informations de paiement et informations sur la façon dont vous utilisez les Services et y accédez, car cela est nécessaire afin de fournir les Services que vous avez demandés en vertu du contrat conclu entre vous et nous lorsque vous avez accepté nos Conditions d’utilisation. Ceci inclut :

créer votre compte ;

gérer votre compte et fournir les Services que vous demandez ou achetez ;

administrer les Services et le traitement de votre paiement lorsque vous achetez des Services auprès de nous (y compris, mais sans s’y limiter, l’utilisation de prestataires de services tiers pour traiter ce paiement) ;

les exigences de gestion du service et de compte comme lorsque nous devons vous contacter pour des motifs relatifs aux Services (par exemple, lorsque nous devons vous envoyer un rappel de mot de passe, vous informer de toute mise à jour ou modification des Services ou des modifications de nos Conditions d’utilisation, de notre Politique relative aux cookies ou de la présente politique de confidentialité ;

vous contacter pour vous informer de tout prix que vous avez gagné dans l’un de nos concours au moyen des coordonnées que vous avez fournies lors de la participation au concours et en utilisant votre adresse pour vous envoyer votre prix.

Nos intérêts légitimes

Parfois, nous utilisons vos informations personnelles à des fins qui sont accessoires à la prestation des Services. Dans ces circonstances, nous estimons que nous avons un intérêt légitime à traiter vos informations personnelles, et nous estimons que les avantages de ce stockage et de cette utilisation de vos informations personnelles sont supérieurs à tout effet éventuel à votre égard et qu’ils ne porteront pas atteinte à vos droits et libertés. Les circonstances pertinentes sont :

la détection et la prévention de la fraude ;

la sécurité de nos Services, de nos produits et de nos systèmes informatiques ;

l’optimisation de nos propres méthodes, procédures et systèmes ;

l’analyse et l’amélioration des informations que nous collectons ;

analyser votre consommation vidéo, votre lecture et vos habitudes générales de visionnage afin de vous recommander du contenu, comprendre l’auditoire et mettre à jour ou améliorer nos Services, y compris, mais sans s’y limiter, notre contenu, nos caractéristiques, notre calendrier, notre technologie et nos produits ;

la détermination de l’efficacité de nos campagnes et publicités promotionnelles ;

utiliser des adresses IP et des identifiants d’appareils pour identifier l’emplacement des utilisateurs, bloquer tout utilisateur non autorisé et pour s’assurer que nous vous offrons le contenu approprié en fonction de votre emplacement (par ex., lorsque nous avons uniquement les droits d’afficher certains contenus dans certains territoires) ;

gérer vos demandes et requêtes (par exemple si vous deviez appeler le service client pour demander de l’aide, alors nous devrions traiter vos coordonnées) ;

vous suggérer des produits similaires qui pourraient être intéressants pour vous et comprendre quels produits attirent nos consommateurs ;

utiliser des informations soumises pour un concours afin d’analyser comment nos abonnés utilisent nos Services ; et

lorsque vous vous êtes désinscrit de nos e-mails marketing ou que vous vous êtes opposé à la réception d’e-mails de notre part, alors nous devons conserver une trace de vos préférences afin de nous assurer que nous ne vous contactons pas si vous nous avez demandé de ne pas être contacté.

Si nous nous basons sur nos intérêts légitimes (ou ceux d’une autre personne) pour l’utilisation de vos informations personnelles, nous effectuerons un test d’équilibre afin de garantir que nos intérêts légitimes (ou ceux de l’autre personne) ne sont pas surpassés par vos intérêts ou libertés et droits fondamentaux qui nécessitent la protection des informations personnelles.

Lorsque vous nous avez donné votre consentement

Si nous nous appuyons sur votre consentement afin que nous utilisions vos informations personnelles d’une manière particulière, mais que vous changez d’avis ultérieurement, vous pouvez retirer votre consentement en contactant notre Bureau de la confidentialité au DPO@discovery.com et nous arrêterons de le faire.

Nous expliquons notre utilisation de vos informations personnelles à des fins de marketing et les circonstances dans lesquelles nous avons besoin de votre consentement pour agir de la sorte dans la section « Marketing » ci-dessous.

Pour des raisons juridiques

Nous utiliserons vos informations personnelles afin de nous conformer à nos obligations légales. Ces obligations comprennent :

si vous avez souscrit un abonnement payant pour utiliser les Services et que vous vivez dans l’Union européenne (l’« UE »), nous sommes légalement tenus de vous autoriser (et vous êtes légalement autorisé(e)) à regarder les Services lorsque vous visitez un autre pays de l’UE, à condition que nous ayons vérifié votre pays de résidence. Nous utilisons des informations personnelles (généralement, votre adresse IP et/ou vos informations de carte de paiement) pour vérifier votre pays de résidence ;

notre respect de nos obligations légales ; et

si nous sommes tenus par des organismes de réglementation ou des organismes de répression de partager vos informations personnelles avec eux.

Données anonymes

Nous collectons des données anonymisées concernant les visiteurs de notre site Web aux fins de compilation de statistiques ou de déclaration. Toutefois, aucune personne physique individuelle ne peut être identifiée par ces données anonymisées que nous collectons à ces fins.

Sociétés de publicité tierces

Nous voulons nous assurer que notre publicité et notre marketing sont pertinents et intéressants pour vous et nos autres utilisateurs. Pour ce faire, nous utilisons des sociétés de publicité et de technologie tierces pour offrir des publicités et/ou fournir des données agrégées pour contribuer à offrir des publicités lorsque vous visitez ou utilisez nos Services. Cela peut inclure des sociétés de technologie tierces qui collectent des données vous concernant afin de créer un profil de vos préférences en fonction de vos activités lorsque vous visitez ou utilisez nos Services. Nous pouvons également utiliser ces sociétés pour collecter automatiquement des données auprès de vous lorsque vous utilisez nos Services afin de nous aider à identifier les publicités qui vous sont offertes et ce que vous faites après avoir vu ces publicités. En outre, nous partageons également des données avec des fournisseurs d’outils d’analyse Web, tels qu’Adobe, que nous utilisons pour analyser votre utilisation des Services.

Ces sociétés de publicité tierces collectent, stockent et utilisent des données en intégrant des cookies et autres logiciels de suivi sur nos Services. Veuillez consulter notre Politique relative aux cookies pour obtenir d’autres informations. Dans certains cas, ces tiers utiliseront également les données qu’ils collectent à leurs propres fins ; ils peuvent, par exemple, compiler vos données avec d’autres données qu’ils détiennent et les utiliser pour informer les services publicitaires fournis à d’autres clients, travailler avec d’autres sociétés publicitaires et partager vos informations personnelles avec ces sociétés dans le cadre de ce traitement.

Veuillez consulter notre Politique relative aux cookies pour plus d’informations sur les sociétés publicitaires tierces qui collectent, utilisent et stockent des données à votre sujet, ainsi que sur l’utilisation de cookies et d’autres technologies de suivi sur nos Services. Dans notre Politique relative aux cookies vous pouvez également savoir comment contrôler cette collecte et utilisation des données. Si vous choisissez de restreindre ou d’empêcher le suivi à ces fins, la publicité que vous voyez lorsque vous visitez ou utilisez nos Services pourra ne plus être adaptée à vos préférences.

Nous pouvons également partager vos données avec des médias sociaux ou d’autres plateformes similaires, afin que vous et d’autres personnes puissiez voir un contenu pertinent sur cette plateforme. Par exemple, nous pouvons utiliser le service Facebook Custom Audiences et partager votre adresse e-mail dans un format protégé avec Facebook afin que nous puissions : vous inclure dans un public personnalisé à qui nous offrirons du contenu publicitaire pertinent sur Facebook, ou créer un public d’autres utilisateurs Facebook en fonction des informations contenues dans votre profil Facebook.

5. Comment nous partageons vos informations personnelles et avec qui nous les partageons

Nous divulguons les informations dans les circonstances suivantes :

Prestataires de service tiers : Lorsque nous partageons des informations avec des sociétés de service tiers pour faciliter ou pour fournir certains services en notre nom. Cela comprendra :

Les sociétés d’infrastructure informatique qui facilitent la fourniture des Services à votre attention ;

Les tiers qui fournissent un soutien à la clientèle de premier niveau en notre nom, comme Zendesk, qui nous aide à fournir des services clients ;

Les prestataires de service de support informatique ;

Les prestataires de services de paiement tels qu’Adyen ou Paypal qui traiteront vos paiements d’abonnement en notre nom ; et

Les autres prestataires de service tiers, aux fins d’offrir les Services ou de suivre l’utilisation des Services par nos clients (comme Adobe, Conviva et Google).

Ces sociétés ne sont autorisées à utiliser vos informations personnelles que dans la mesure de ce qui est nécessaire pour nous fournir ces Services et tout en respectant nos directives.

Sociétés du groupe : Nous pourrons fournir vos informations personnelles à nos succursales ou sociétés affiliées aux fins du traitement de vos informations personnelles en notre nom pour vous fournir les Services. Ces parties sont tenues de traiter lesdites informations sur la base de nos instructions et conformément à la présente politique de confidentialité. Elles ne disposent pas d’un droit indépendant de partager ces informations.

Conformité à la législation et aux procédures légales : Lorsque nous répondons aux ordonnances judiciaires, ou aux processus légaux, ou pour établir ou exercer nos droits légaux ou défendre toute action en justice. Lorsque nous estimons, à notre entière discrétion, qu’il est nécessaire de partager des informations afin d’enquêter, de prévenir ou de prendre des mesures contre des activités illégales, une suspicion de fraude, des situations impliquant des menaces potentielles pour la sécurité physique de toute personne, des violations de nos Conditions d’utilisation ou dans toute autre mesure prévue par la loi.

Fusion ou acquisition : Lorsque nous devons transférer des informations vous concernant si nous faisons l’objet d’une acquisition ou d’une fusion avec une autre société. Si nous sommes impliqués dans une fusion, une acquisition, une vente de la totalité ou d’une partie de nos actifs, vous serez informé par la suite par e-mail ou par un avis visible sur nos Services de tout changement de propriété ou des utilisations de vos informations personnelles, ainsi que de tout choix dont vous disposez concernant vos informations personnelles.

Plateformes de réseaux sociaux : Nous incluons des fonctionnalités sur nos Services qui vous permettent de partager facilement notre contenu avec d’autres personnes ou bien de rendre publics votre visionnement et votre appréciation dudit contenu en cliquant sur des boutons de partage social tels que Recommend (Facebook, Google+), Tweet (Twitter) ou bien Envoyer par e-mail. Même si vous n’utilisez pas les boutons de partage social lorsque vous utilisez nos Services, les réseaux sociaux ayant fourni les boutons de partage social peuvent vous identifier par leur intermédiaire. En effet, le simple fait que votre compte sur un réseau social soit activé sur votre appareil (session ouverte) lorsque vous utilisez nos Services, peut permettre à ce réseau de suivre votre activité de navigation sur nos Services. Notre utilisation de ces fonctionnalités signifie que nous partagerons certaines informations personnelles avec Facebook et Twitter, et qu’ils partageront certaines informations personnelles avec nous. Toute utilisation ultérieure de vos informations personnelles par Facebook ou Twitter sera régie par leurs propres politiques de confidentialité, que vous devriez lire attentivement. Nous ne pouvons être tenus responsables si une donnée à caractère personnel vous concernant est collectée et stockée par ces tiers.

6. Transferts internationaux

Si vous êtes situé au sein de l’UE, alors nous sommes susceptibles de transférer des informations personnelles que nous collectons auprès de vous vers des sous-traitants tiers situés dans des pays situés hors de l’Espace économique européen (« EEE ») (y compris les États-Unis) ou vers des membres de notre groupe de sociétés en relation avec les finalités susmentionnées. Veuillez noter que les pays qui sont situés hors de l’EEE peuvent ne pas offrir le même niveau de protection des données que celui existant au sein de l’EEE, bien que notre collecte, notre stockage et notre utilisation de vos informations personnelles continueront d’être régis par la présente politique de confidentialité.

Lorsque du transfert d’informations personnelles hors de l’EEE, nous nous engagerons à :

inclure les clauses contractuelles types de protection des données approuvées par la Commission Européenne pour le transfert des informations personnelles hors de l’EEE au sein de nos contrats avec ces tiers (ce sont les clauses approuvées en vertu de l’article 46.2 du Règlement Général sur la Protection des Données (« RGPD »)) ; ou

s’assurer que le pays dans lequel vos informations personnelles seront manipulées a été considéré comme « adapté » par la Commission Européenne en vertu de l’article 45 du RGPD ; ou

(le cas échéant, lorsque nous transférons vos informations personnelles vers un destinataire aux États-Unis) nous assurer que le destinataire est un membre du Bouclier de Confidentialité qui lui impose de fournir une protection similaire pour toute information personnelle partagée entre l’Europe et les États-Unis.

Vous pouvez trouver de plus amples informations concernant les règles sur les transferts de données hors de l’EEE, y compris les mécanismes sur lesquels nous nous basons, sur le site web de la Commission Européenne ici

7. Cookies et technologies Similaires

Les technologies comme les cookies, les balises, les tags et les scripts sont utilisées par nous et nos partenaires, nos filiales ou nos prestataires de services d’analytique ou de service. Ces technologies sont utilisées pour analyser des tendances, gérer les Services, suivre les mouvements des utilisateurs sur les Services et pour recueillir des informations démographiques concernant notre base d’utilisateurs dans son ensemble. Nous recevons des rapports basés sur l’utilisation de ces technologies par ces sociétés sur une base individuelle et agrégée.

Nous utilisons des cookies, par exemple, pour enregistrer les paramètres des utilisateurs (p. ex. la préférence linguistique) et pour l’authentification. Les utilisateurs peuvent contrôler l’utilisation des cookies au niveau de leur navigateur individuel. Si vous rejetez les cookies, vous pourrez toujours utiliser nos Services mais votre capacité d’utiliser certaines fonctionnalités ou zones de nos Services pourra se voir limiter. Nous travaillons sur un nouvel outil qui vous donnera plus de contrôle sur notre utilisation de ces technologies ; nous vous informerons lorsque nous aurons mis en œuvre cet outil.

Veuillez en apprendre plus sur la façon dont nous utilisons les cookies et les informations qui sont collectées au moyen des cookies dans notre Politique relative aux cookies.

8. Sécurité

Bien que nous prenions les mesures techniques et d’organisation appropriées afin de protéger les informations personnelles que vous nous fournissez, aucune transmission par Internet ne peut être pleinement sécurisée. Par conséquent, veuillez noter que nous ne sommes pas en mesure de garantir la sécurité de toute information à caractère personnel que vous nous transférez par Internet.

Nous sommes engagés à protéger vos informations personnelles en utilisant les mesures techniques et d’organisation appropriées telles que les contrôles d’accès qui limitent et gèrent les moyens par lesquels vos informations personnelles sont stockées et manipulées.

9. Conservation des Données

Nous conserverons les informations (y compris les informations personnelles) tant que nous devons les utiliser pour les raisons énoncées dans la présente politique de confidentialité. Nous supprimerons les informations relatives à un abonnement payant 5 ans après la fin de votre abonnement si vous n’avez pas de droit direct et valable à nos Services et que vous ne vous êtes pas connecté à votre compte pendant 5 ans, sauf si nous avons besoin de conserver des informations personnelles pour nous conformer à nos obligations légales, résoudre des litiges ou faire respecter nos accords.

Dans certaines circonstances, nous pourrons rendre anonymes vos informations personnelles (afin qu’elles ne puissent plus être associées à vous) à des fins de recherche ou de statistique, auquel cas nous pourrons utiliser ces informations indéfiniment sans avis à votre encontre.

10. Vos droits

Vous disposez de certains droits en relation avec vos informations personnelles.

Vous avez le droit de demander que nous vous donnions accès à toute information personnelle que nous détenons vous concernant. Vous pouvez accéder à vos informations personnelles à tout moment en cliquant sur le lien « Accéder à mes données » dans la section « Données à caractère personnel » de la zone « Compte » du site. Si vous souhaitez davantage d’informations sur la façon dont nous utilisons vos informations personnelles et protégeons votre vie privée, veuillez cliquer sur le lien « Informations sur mes données » qui se trouve également dans la zone « Compte » du site. Vous pouvez également contacter notre Délégué à la protection des données et l’équipe des services clients en utilisant les coordonnées ci-dessous.

Vous disposez également du droit de demander que nous :

mettions à jour toute information personnelle qui est obsolète ou incorrecte ;

supprimions toute information personnelle que nous détenons à votre sujet ;

restreignions la façon dont nous traitons vos informations personnelles ;

empêchions le traitement de vos informations personnelles à des fins de marketing direct ;

fournissions vos informations personnelles à un prestataire de services tiers ;

vous fournissions une copie de toute information à caractère personnel que nous détenons à votre sujet ; ou

tenions compte de toute objection valide que vous formulez concernant notre utilisation de vos informations personnelles.

Si vous êtes résident français, vous avez le droit de nous fournir des instructions sur la gestion (p. ex., la conservation, l’effacement et la divulgation) de vos informations personnelles après votre décès. Vous pouvez modifier ou révoquer vos instructions à tout moment.

Nous examinerons toutes lesdites demandes et transmettrons notre réponse dans un délai raisonnable (et en toute situation dans le respect de tout délai imposé par la législation applicable). Veuillez toutefois noter que certaines informations personnelles pourront être exemptes de telles demandes dans certaines circonstances.

Si une exception s’applique, nous vous en informerons lors de la réponse à votre demande. Nous pourrons vous demander de nous fournir les informations nécessaires afin de confirmer votre identité avant de répondre à toute demande que vous formulez.

Si nous supprimons toute information personnelle que nous détenons à votre sujet, cette suppression ne peut concerner que les Services et non un quelconque autre service que nous fournissons dans d’autres territoires. Vous devez formuler des demandes pour chaque compte que vous avez pu configurer pour accéder aux Services ou à tout autre service que nous fournissons.

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires concernant vos droits ou si vous souhaitez exercer l’un d’entre eux, veuillez contacter notre Bureau de la confidentialité au DPO@discovery.com ou contactez notre service clients en cliquant sur les liens « Nous contacter » ou « Chat en direct » dans la zone « Aide » du site.

11. Marketing

Nous collecterons et utiliserons vos informations personnelles pour le marketing par e-mail.

Pour les abonnés Eurosport Player, historiquement (avant le 17 septembre 2019), nous avons obtenu votre consentement préalable pour vous envoyer des communications marketing et nous continuerons à respecter votre préférence lors de l’envoi de communications par e-mail. Si vous êtes abonné à Eurosport Player depuis le 17 septembre 2019, nous vous enverrons certaines communications marketing (y compris les communications marketing électroniques) s’il est dans notre intérêt légitime d’agir de la sorte à des fins de marketing et de développement commercial, et que vous n’avez pas encore choisi de refuser de recevoir ces communications. (Comme expliqué ci-dessous, si vous n’avez pas encore choisi de refuser de recevoir ces communications de notre part, vous pouvez le faire à tout moment.)

Si vous ouvrez un compte Eurosport ou souscrivez un Eurosport Pass sur Eurosport, nous obtenons votre consentement préalable avant de vous envoyer les communications marketing.

Nous obtiendrons toujours votre consentement aux communications marketing directes lorsque nous sommes tenus de le faire par la loi locale. Nous obtiendrons également votre consentement si nous avons l’intention de divulguer vos informations personnelles à un tiers pour ces communications marketing directes.

Si vous souhaitez cesser de recevoir des communications marketing, vous pouvez cliquer sur le lien « se désabonner » figurant dans un e-mail marketing de notre part, modifier vos « Préférences de communication » dans la section « Profil » de la zone « Compte » du site ou contactez-nous par e-mail au DPO@discovery.com. Sinon, vous pouvez contactez notre service clients en cliquant sur les liens « Nous contacter » ou « Chat en direct » dans la zone « Aide » du site. Veuillez noter que le fait de vous désinscrire des e-mails marketing n’aura aucun effet sur la légalité des e-mails marketing qui vous ont été envoyés auparavant.

12. Sites tiers

Les Services contiennent des liens et des pages vers d’autres sites Web exploités par des tiers. Veuillez noter que la présente politique de confidentialité s’applique uniquement aux informations personnelles que nous collectons via les Services et que nous ne pouvons en aucun cas être tenus pour responsables des informations personnelles que les tiers pourraient collecter, stocker et utiliser via leur site web. Vous devriez toujours lire avec attention la politique de confidentialité de chaque site Web que vous visitez.

13. Changements de la présente politique de confidentialité

La dernière mise à jour de la présente politique de confidentialité a été effectuée le 1er février 2020.

Veuillez vérifier régulièrement afin de rester informé des mises à jour apportées à la présente politique de confidentialité. Lorsque nous apportons des changements significatifs à la présente politique de confidentialité, et que nous avons votre adresse e-mail, nous vous transmettrons une notification des changements.

14. Plaintes, requêtes et suggestions

Notre Bureau à la Confidentialité peut vous assister dans toute demande concernant notre traitement des informations personnelles. Notre Délégué à la protection des données peut être contacté par e-mail DPO@discovery.com.

Au sein de l’EEE, vous pourrez également formuler une plainte auprès de notre organisme de contrôle des questions de protection des données (le Bureau du Commissaire à l’Information au Royaume-Uni) ou présenter un recours devant les tribunaux locaux si vous estimez que vos droits ont été enfreints.

Vous disposez du droit de formuler une plainte auprès des autorités de protection des données locales au sein de l’EEE si vous estimez que nous ne nous sommes pas conformés à la législation en matière de protection des données. L’autorité locale diffère selon votre pays. Veuillez consulter l’Annexe pour trouver votre autorité locale en matière de protection des données.

Annexe

Liste des autorités de protection des données (Pays EEE)

Vous disposez du droit de formuler une plainte auprès des autorités de protection des données locales au sein de l’EEE si vous estimez que nous ne nous sommes pas conformés à la législation en matière de protection des données.

L’autorité locale diffère selon votre pays. Veuillez consulter ce qui suit pour les détails des autorités de protection des données locales dans les pays de l’EEE dans lesquels nous opérons.

