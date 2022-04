FIM EWC

24 Heures du Mans : Le résumé après 17 heures de course

24 HEURES DU MANS - Les événements se sont succèdé depuis le départ de la première manche du championnat du monde d'Endurance, samedi à 15h sur le circuit Bugatti. Entre accident et incendie chez Yamaha, pannes, arrêts au stands, chutes en piste et réparation de moteur en temps record, la course n'a pas manqué de rebondissements. A 8h du matin, la SERT n°1 était en tête.

