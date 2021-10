C’est désormais officiel, les 24H SPA EWC Motos se tiendront les 4 et 5 juin 2022. Une nouvelle page de l’histoire d’un Circuit centenaire s’écrira bientôt avec le retour du tracé de Spa-Francorchamps au calendrier du Championnat du Monde d’Endurance FIM EWC.

Épreuve renommée au calendrier de l’Endurance mondiale de 1973 à 2003 sous le nom de 24 Heures de Liège, la piste du Circuit de Spa-Francorchamps offre aujourd’hui à l’endurance moto un tracé vallonné ultra rapide. Sans oublier ses virages mythiques : Raidillon, Double Gauche, Bruxelles, Chicane…, qui raviront les passionnés de deux roues et offriront un spectacle exceptionnel au public.

Melchior Wathelet, Président du Conseil d’administration du Circuit de Spa- Francorchamps« C’est avec une grande fierté que nous accueillerons à nouveau une course d’endurance moto, le très attendu retour d’une course de 24 heures motos sur le Circuit de Spa- Francorchamps au sein d’un calendrier qui compte d’autres circuits non moins légendaires. Une date d’autant plus symbolique que nous fêtons depuis août dernier notre année de centenaire et que la première course qui s’est tenue sur le Circuit était une course moto. »

Jos Driessen, Président de la Fédération Motocycliste de Belgique« Organisée depuis 1971 par l'A.M.C. RAC JUNIOR LIEGE, et depuis 1973 sur le circuit de Spa-Francorchamps, les 24 Heures de Liège était jusqu’en 2003 l’une des grandes épreuves internationales motocyclistes dans notre pays. C'était le rendez-vous annuel pour de nombreux passionnés de sport moto, belges et étrangers, et une classique au calendrier sportif FMB et FIM. De plus, notre pays a remporté plusieurs titres mondiaux (Richard Hubin, Stéphane Mertens, Team Wim Motors) et cette année notre compatriote Xavier Siméon avec l'équipe Yoshimura Sert Motul est devenu champion du monde. Je suis donc très heureux de pouvoir accueillir à nouveau une prestigieuse épreuve d’endurance moto et tient à remercier le circuit de Spa-Francorchamps pour tous les efforts réalisés afin de permettre le retour de cet évènement en Belgique. »

François Ribeiro, Head of Discovery Sports Events« Le retour des 24H Spa EWC Motos est une grande étape dans le développement du championnat du monde d'endurance. La notoriété de Spa-Francorchamps résonne dans le monde entier auprès des pilotes, des teams et des fans. Depuis nos premières discussions avec Nathalie Maillet en mai 2016, les équipes de Spa, de la FIM et de la FIA ont travaillé ensemble à un plan d'adaptation du circuit au retour de la moto, sans dénaturer son tracé. Ce plan sera une réalité en 2022. Installé pour les 10 prochaines années au début du mois de juin, nous voulons faire de cet évènement non seulement une des courses d'endurance les plus exigeantes du calendrier EWC, mais aussi un grand rendez-vous populaire des passionnés de motos, accueillis dans les meilleures conditions, sur le plus beau circuit au monde. »

Jorge Viegas, Président de la Fédération Internationale de Motocyclisme« C'est avec une grande fierté que nous pouvons annoncer le retour du 24H Spa EWC Motos ! Après deux années difficiles durant lesquelles notre promoteur Discovery Sports Events, les organisateurs, les fédérations nationales et la FIM ont dû redoubler d'efforts pour maintenir le Championnat du Monde FIM d'Endurance, les épreuves phares sont enfin de retour dans le calendrier pour 2022. Nous vous attendons avec impatience pour une saison extrêmement compétitive où les protagonistes pourront s'affronter sur le mythique Circuit de Spa-Francorchamps. »

