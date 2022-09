En quête d'une première victoire sur le circuit Paul-Ricard du Castellet (Var), la marque Ducati menait toujours la 85e édition du Bol d'Or dimanche matin, suivie par Kawasaki, qui restait à l'affût après plus de 17 heures de course. Après un samedi agité, marqué par les abandons des favoris, la Suzuki N.1, tenante du titre et leader du classement du championnat du monde d'endurance (EWC), la Yamaha N.7, troisième de l'EWC, et la BMW N.37, partie en pole, les positions se sont figées dans la nuit fraîche et venteuse du circuit du Castellet.

La Ducati N.6, pilotée par le Britannique Chaz Davies et les Espagnols Javier Fores et David Checa, précédait la Kawasaki N.4 de près d'une minute et la Yamaha N.77 de plus de deux tours, alors que les pilotes ont effectué plus de 500 boucles. Mais le trio de tête demeure menacé par la Yamaha N.333 (+2 tours) et la Honda N.5 (+4 tours), qui réalise pour l'instant une excellente affaire au classement du championnat du monde d'endurance (EWC) dont elle prend la tête.

Honda a profité des abandons successifs de Suzuki et Yamaha, frappées de problèmes mécaniques au cours d'un début de course singulièrement tourmenté. Le retrait de Suzuki a acté la fin d'un partenariat de plus de quatre décennies avec le Yoshimura SERT, qui a donné 18 victoires au Bol d'Or, dont neuf remportées par le Français Vincent Philippe, le recordman des succès.

Au total, 85 points sont distribués au vainqueur du Bol d'Or, dernière manche du calendrier du championnat du monde EWC, après les 24 Heures du Mans et les 24 Heures de Spa, qui ont eu lieu en juin, et les 8 Heures de Suzuka, disputées début août. Pour la Ducati N.6, un succès au Bol d'Or effacerait les déceptions nées d'une saison mitigée, qui s'est matérialisée par une chute aux 24 Heures du Mans et un abandon aux 24 Heures de Spa en juin, son inconstance se traduisant par une 14e place au classement EWC.

Dans la catégorie Superstock, qui réunit des motos moins puissantes que les machines classées en EWC, la Honda N.41 s'est emparée de la tête devant la Kawasaki N.24. Le Bol d'Or, la plus ancienne des courses d'endurance moto de 24 heures, fête son centenaire.

