La BMW officielle s'est adjugée vendredi la pole position de la 85e édition du Bol d'Or, qui fête son centenaire sur le circuit Paul-Ricard du Castellet, où les favoris comme les écuries Suzuki Yoshimura SERT ou Yamaha du YART ont répondu présents lors des qualifications.

Le trio du BMW Motorrad World Endurance team, composé de Markus Reiterberger, Illya Mykhalchyk et du Français Jérémy Guarnoni ont réalisé un temps moyen de 1'51''667, devant la Yamaha N.7 du YART (à 0''216) et la Suzuki du Yoshimura SERT, favorite avec son trio Gregg Black, Sylvain Guintoli, lauréats en 2021 et du Japonais Kazuki Watanabe (à 0''621). La moto du TSR Honda France, 4e sur la grille, et la Yamaha de l'équipe Team Moto Ain, 5e, seront aussi de sérieux de prétendants à la victoire finale.

A la veille des qualifications, le Yoshimura SERT Suzuki (127 points) devançait le Honda TSR (104) et le Yamaha YART (93) au classement du championnat du monde d'endurance. Le classement aux qualifications apporte également des points supplémentaires. Le Bol d'Or est la dernière course du calendrier du championnat du monde EWC, après les 24 Heures du Mans et les 24 Heures de Spa, qui ont eu lieu en juin et les 8 Heures de Suzuka, disputées début août. Cette édition sera la dernière pour Suzuki, l'écurie la plus couronnée avec 18 victoires au Castellet. Le départ sera donné samedi à 15h.

Grille de départ provisoire de la 85e édition du Bol d'Or

1. Markus Reiterberger (ALL) - Illya Mykhalchyk (UKR) - Jérémy Guarnoni (FRA) BMW Motorrad World Endurance TEAM (N.37/EWC) en 1'51''667

2. Niccolo Canepa (ITA) - Marvin Fritz (ALL) - Karel Hanika (RTC) YART Yamaha (N.7/EWC) à 0''216

3. Gregg Black (FRA) - Kazuki Watanabe (JAP) - Sylvain Guintoli (FRA) Yoshimura-SERT Suzuki ((N.1/EWC) à 0''621

4. Josh Hook (AUS) - Mike Di Meglio (FRA) - Alan Techer (FRA) F.C.C. TSR Honda France (N.5/EWC) à 0''726

5. Isaac Vinales (ESP) - Corentin Perolari (FRA) - Claudio Corti (ITA) Team moto Ain (N.96/EWC) à 1''155

6. Leon Haslam* (GBR) - Grégory Leblanc (FRA) - Bastien Mackels (BEL) Tati Team Beringer Racing - Kawasaki (N.4/EWC) à 1''385

7. Randy De Puniet (FRA) - Etienne Masson (FRA) - Florian Marino (FRA) Webike SRC Kawasaki France TRICKSTAR (N.11/EWC) à 1''426

8. Chaz Davies (GBR) - Javier Fores (ESP) - David Checa (ESP) ERC Endurance Ducati - (N.6/EWC) à 1''570

9. Florian Alt (ALL) - Erwan Nigon (FRA) - Steven Odenhaal (FRA) Vrd Igol Expériences Yamaha (N.333/EWC) à 1''691

10. Dan Linfoot (GBR) - Sherida Morais (USA) Mathieu Gines (FRA) Wójcik Racing Team - Yamaha (N.77/EWC) à 1''826

