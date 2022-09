FIM EWC

BOL D'OR - La victoire pour Yamaha, les regrets pour Ducati : les temps forts de la course en vidéo

BOL D'OR - Encore troisième à un peu plus d'une heure de l'arrivée, la Yamaha n°333 pilotée par l'Allemand Florian Alt et les Français Erwan Nigon et Steven Odenhaal a profité des déboires de la Yamaha n°77 et de la Ducati n°6, longtemps en tête de la course pour s'imposer sur le circuit Paul-Ricard du Castellet (Var). Revivez les temps forts de la course en vidéo.

00:04:26, il y a une heure