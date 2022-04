Mathieu Gines est prêt à jouer un rôle de super-remplaçant dans le Championnat du monde d’Endurance FIM cette saison, et espère que son rêve de 24 heures se réalisera du même coup.

L’ancien champion du FIM EWC et triple vainqueur du Championnat de France Superbike s’est associé au Wójcik Racing Team pour les 24 Heures Motos et le Bol d’Or, deux courses sur un tour d’horloge qu’il n’a pas encore remportées.

Il rejoindra Christoffer Bergman pour remplacer Randy Krummenacher et Dan Linfoot sur la Yamaha R1 Formula EWC n° 77 de l’équipe polonaise, qui sera également pilotée par Sheridan Morais en tant que pilote “bleu”. Krummenacher et Linfoot ont des engagements autres et ne pourront prendre part aux classiques françaises de 24 heures.

“Je suis vraiment heureux de rejoindre le Wójcik Racing Team pour mes deux courses à domicile, au Mans et au Paul Ricard”, déclare Gines, âgé de 33 ans. “Je crois vraiment en l’équipe et en mes coéquipiers, les ayant observés de près l’année dernière et ayant été très impressionné par leur niveau de professionnalisme. Je suis également très heureux de courir à nouveau en FIM EWC sur la Yamaha R1. Je suis très motivé et je vais tout donner. J’ai gagné quelques courses de huit heures en FIM EWC, mais pas une seule de 24 heures – mes meilleurs résultats au Mans et au Bol d’Or étant une deuxième place. Mon rêve est de faire encore mieux.”

Le directeur d’équipe Grzegorz Wójcik ajoute : “Mathieu est un pilote de très haut niveau, comme le confirme son titre de Champion du monde d’Endurance FIM. Bien que notre équipe ait été confirmée depuis un certain temps déjà, nos pilotes ont également d’autres engagements et cela crée une opportunité pour Mathieu de nous rejoindre pour ces deux courses légendaires en tant que pilier de l’équipe pour ce qui sera ses deux courses à domicile. Je sais que c’est son rêve de gagner une course de 24 heures, mais même si ce ne sera pas facile au vu de la qualité du plateau cette année, toute l’équipe a également l’objectif de se battre pour les podiums.”

Marek Szkopek, Kevin Manfredi et Danny Webb partageront la Superstock n° 777 du Wójcik Racing Team, soutenue par PKN ORLEN. Balint Kovacs continuera en tant que pilote de réserve.

