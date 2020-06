Encouragements à Christophe Guyot

De notre partenaire Fimewc.com

Christophe Guyot, team manager du GMT94 Yamaha, s’est sérieusement blessé lors d’une chute hier mercredi lors de l’encadrement d’un stage sur le Circuit Carole près de Paris. Toute l’équipe Eurosport Events lui souhaite un bon et rapide rétablissement.

Champion du Monde FIM EWC en 2004, 2014 et sur la saison 2016-2017, le GMT94 Yamaha évolue aujourd’hui en Championnat du Monde FIM Supersport. Son créateur et team manager, Christophe Guyot, poursuit parallèlement ses activités de d’encadrement de stages de pilotage pour les jeunes.

C’est lors d’une de ces sessions sur le Circuit Carole en région parisienne que Christophe Guyot a chuté. Handicapé par un poumon perforé, Christophe a tout de même pu nous donner des précisions sur cet accident. « J’ai tout fait pour éviter un jeune pilote qui venait de tomber devant moi. Heureusement il n’a rien mais j’ai percuté sa moto et j’ai violemment chuté. Résultat, des côtes et une cheville cassées, une fracture de la clavicule et un poumon perforé, ce qui est le plus gênant. »

Nous souhaitons à Christophe Guyot le meilleur et le plus rapide rétablissement possible.

