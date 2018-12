La Suède entre en Endurance

Nouveau venu en championnat FIM EWC, SET Racing fait entrer les Pays nordiques en Endurance. Cette équipe suédoise, qui disputait sa toute première course d’Endurance au Bol d’Or, a vu s’évanouir une place dans le Top 10 à quelques heures de l’arrivée.

Nouveau venu en championnat du monde FIM EWC cette saison, le team SET Racing aligne déjà des atouts convaincants. Engagée sur Yamaha en Formula EWC, l’équipe suédoise prépare sa machine et sa structure avec le soutien du YART Yamaha, spécialiste reconnu en Endurance.

L’expérience de ses trois pilotes est aussi un point essentiel. Pilote et team manager, Jari Tuovinen, champion Superbike suédois en 2017, a aussi couru en championnats allemand et espagnol. Il a créé le SET (pour Sweden Endurance Team) avec Christoffer Bergman. Ce pilote suédois a été remarqué en championnat du monde FIM Supersport et en Endurance avec Moto Ain la saison dernière. Le Finlandais Ville Valtonen complète le trio du SET Racing. Il est vainqueur du championnat baltique Superbike 2017 et vice champion de Finlande à trois reprises.

Première expérience au Bol d’Or 2018

Leur objectif : entrer dans le Top 10. Le but a bien failli être atteint dès leur toute première course en FIM EWC au Bol d’Or en septembre dernier. Parti en 30e position sur la grille de départ, SET Racing a fait un superbe début de course pour s’installer en 10e position en fin de nuit sur le circuit du Castellet. Un problème de pompe à essence les a retardé puis une casse moteur en fin de matinée les a contraint à l’abandon. Mais SET Racing a tout de même déjà marqué son premier point en FIM EWC avec sa 10e position après 16 h de course.

Rendez-vous aux 24 Heures Motos en avril prochain.

