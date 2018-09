Le Bol d’Or ouvre la nouvelle saison FIM EWC 2018/2019. La 82e édition de cette épreuve de 24 heures disputée sur le circuit Paul Ricard au Castellet s’élancera samedi 15 septembre à 15 h. Cette manche d’ouverture de l’Endurance mondiale est à vivre en direct avec Eurosport 2 et un peu partout dans le monde. L’article Le Bol d’Or 2018 en direct est apparu en premier sur FIM EWC.

Le Bol d’Or ouvre la nouvelle saison FIM EWC 2018/2019. La 82e édition de cette épreuve de 24 heures disputée sur le circuit Paul Ricard au Castellet s’élancera samedi 15 septembre à 15 h. Cette manche d’ouverture de l’Endurance mondiale est à vivre en direct avec Eurosport 2 et un peu partout dans le monde.

Le Bol d’Or 2018 sera à suivre en direct sur Eurosport 2 quasiment en intégralité, samedi 15 septembre de 15 h à 19 h (CEST) et de 21 h à 0 h 40 et dimanche de 7 h à 15 h 30 pour suivre les dernières heures décisives de la course et la cérémonie du podium.

L’intégralité de l’épreuve sera bien sûr à vivre sur Eurosport Player, directement accessible sur tous les sites internet d'Eurosport, sur mobile et sur tablette. Ce direct est désormais complété par des commentaires de course en anglais.

Le magazine de 24 minutes « EWC All Access » reviendra sur les grands moments de la course dès mardi 18 septembre à 22 h 30 sur Eurosport 1.

Eurosport Events, promoteur du FIM EWC, assure aussi une distribution media au delà du réseau Eurosport. Au Japon, Nippon TV via sa plateforme digitale Hulu relaiera en direct l’intégralité de la course.

En France, vous pourrez suivre le Bol d’Or sur la Chaîne l’Equipe. La course sera à suivre en direct le samedi 15 septembre dès 15 h (CEST).

Horaires prévisionnels de diffusion sur la Chaîne l’Equipe :

Samedi 15 septembre de 15 h à 16 h 45, 18 h 15 à 19 h 20 et 21 h à 23 h.

Dimanche 16 septembre de 8 h à 9 h, 11 h 20 0 12 h 15 et 13 h 30 à 15 h 20.

La Chaîne l’Equipe et BS Nippon TV proposeront de plus un résumé de 45 minutes des meilleurs moments de la course qui sera aussi diffusé sur OSN en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, Fox Sports en Asie, Astro TV en Malaisie, Motor Trend aux USA, Turbo en Amérique Latine, Quest en Grande-Bretagne, Garage TV en Espagne, AutoMoto TV en Italie et Motowizja en Pologne.

Le magazine « EWC All Access » sera aussi diffusé par la plupart de ces chaînes.

Pour ne rien manquer, suivez aussi le Bol d’Or 2018 sur le site fimewc.com, sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube et avec le livetiming www.fimewc.com/live-timing

Bol d'Or 2018 - Diffusion internationale Eurosport

