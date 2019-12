Les 8 Hours of Sepang en direct intégral sur les cinq continents

La 1ère édition des 8 Hours of Sepang bénéficiera d’une large diffusion internationale. L’intégralité de la course sera à suivre en direct sur les cinq continents samedi 14 décembre. Cette 2e manche du FIM EWC 2019-2020 est associée à la grande finale FIA/WTCR Oscaro lors de ce double événement en Malaisie.

Épreuve inédite en FIM EWC, les 8 Hours of Sepang seront diffusées en direct et en intégralité sur le réseau internationale Eurosport à partir de 5h55 am CET jusqu’à l’arrivée et la cérémonie du podium.

Au-delà du réseau Eurosport, les 8 Hours of Sepang seront diffusées en direct sur les cinq continents. Cette première édition bénéficiera d’une diffusion particulièrement soutenue en Asie avec une couverture intégrale et en direct de la course dans plusieurs pays. Ce sera le cas au Japon sur G+, chaine du réseau Nippon TV, et sa plateforme digitale Hulu, en Malaisie sur Astro Arena Channel et sur tout l’archipel indonésien grâce à TVRI Sport. La course sera aussi à suivre en direct sur Sky New Zeland, sur Motortrend sur les continents américains, en Afrique et au Moyen-Orient et sur Motorsport.TV qui couvre Europe, Afrique et Moyen-Orient et Amérique latine.

En France, la Chaine l’Equipe suivra la course en direct à partir de 8 h heure locale.

Pour ne rien manquer, suivez aussi les 8 Hours of Sepang sur les plateformes et réseaux sociaux FIM EWC : live timing sur le site fimewc.com et sur l’application mobile FIM EWC, ainsi que des contenus dédiés sur Facebook, Instagram, YouTube et les faits de cours en live sur Twitter.

Sur nos réseaux sociaux, vous pourrez aussi vivre le Top10 Trial en Facebook Live jeudi 12 décembre à partir de 19 h heure locale (GMT + 8) ainsi que, samedi 14 décembre, le magazine Between Two Wheels (10h15) et toute la procédure de départ à partir de midi.

Inscrite avec les 8 Hours of Sepang dans le cadre d’un double événement inédit en Asie, la grande finale FIA/WTCR Oscaro bénéficiera aussi d’une large couverture TV. Les courses de la grande finale FIA WTCR se disputeront dimanche 15 décembre sur le Sepang International Circuit.

8 Hours of Sepang - Eurosport International Broadcast

L’article Les 8 Hours of Sepang en direct intégral sur les cinq continents est apparu en premier sur FIM EWC.

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com