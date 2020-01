Mathieu Gines au VRD Igol Pierret Experiences

Mathieu Gines intègre le team VRD Igol Pierret Experiences. Le pilote français, Champion du Monde d’Endurance FIM EWC en 2014, est recruté pour remplacer Xavier Simeon, engagé par le Suzuki Endurance Racing Team.

A l’annonce du départ du Belge Xavier Simeon au Suzuki Endurance Racing Team, le VRD Igol Pierret Experiences devait trouver un pilote capable d’épauler Florian Alt et Florian Marino au guidon de la Yamaha #333.

Cette équipe française, soutenue officiellement par Yamaha Motor Europe, a décroché la Coupe du Monde d’Endurance FIM Superstock 2016-2017. Passée la saison dernière en catégorie EWC et 5e du Bol d’Or en septembre 2019, VRD Igol Pierret Experiences vise le podium.

Champion de France Superbike 2019 et champion d’Allemagne IDM Superstock 1000 en 2015, Mathieu Gines est aussi un spécialiste de l’Endurance, vainqueur de la Coupe du Monde FIM d’Endurance en 2011 et Champion du Monde FIM EWC en 2014.

« VRD est en pleine évolution, explique Mathieu Gines. C’est une équipe sérieuse et structurée. Ils ont fait de belles choses. Je peux leur apporter mon envie de gagner une course de 24 heures et mon expérience acquise avec plusieurs équipes mais aussi apprendre d’eux grâce à la bonne synergie de l’équipe. Je suis content de retrouver un team qui a vraiment le sens de l’Endurance et l’envie de gagner. »

Le profil de Mathieu Gines correspond aux attentes de Yannick Lucot, le team manager du VRD Igol Pierret Experiences. « Mathieu a un gros palmarès, beaucoup d’expérience et beaucoup d’envie. Il entre dans une équipe bâtie pour durer. Le départ de Xavier Simeon nous a surpris. Il est normal qu’une proposition du SERT fasse rêver et nous sommes fiers d’avoir contribué à sa formation. »

Plus d’infos sur VRD Igol Pierret Experiences

