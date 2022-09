Le Wojcik Racing Team a décroché la pole position dans la catégorie Superstock pour la seconde fois consécutive sur une manche de la Coupe du monde d’Endurance FIM, grâce aux performances réalisées pour l’écurie polonaise par Kevin Manfredi et Danny Webb.

L’équipe soutenue par PKN ORLEN et alignant une Yamaha, dont l’équipage est complété par Marek Szkopek, a devancé le Team 18 Sapeurs Pompiers CMS Motostore et National Moto Honda dans une lutte serrée pour la pole sur l’édition du centenaire du Bol d’Or.



Comme lors de la Première Qualification, Manfredi a été le pilote à battre, vendredi durant la Seconde Qualification, dans la session de 20 minutes réservée aux pilotes Bleus, avec un chrono de référence en 1’54”788. Hugo Clere a tourné en 1’54”974 pour le Team 18 Sapeurs Pompiers CMS Motostore.



Webb s’est montré le plus rapide parmi les pilotes Jaunes en 1’54”952, devant Baptiste Guittet pour le Team 18 Sapeurs Pompiers CMS Motostore.



Wayne Tessels, de RAC41-Chromeburner, a quant à lui régné parmi les pilotes Rouges, suivi de Philipp Steinmayr (Team 18 Sapeurs Pompiers CMS Motostore).



S’exprimant après les qualifications, Webb a déclaré :“Je n’ai pas roulé sur une moto depuis trois mois et au début, il m’a fallu un peu de temps pour être bien. Mais après que nous avons trouvé un bon set-up pour la moto, hier, je savais que ma confiance n’irait qu’en augmentant. Durant les essais de nuit, j’ai encore eu un bon feeling. Je n’ai pas eu de chance dans le trafic hier et aujourd’hui, je n’ai pas obtenu de bonne aspiration – mais je pouvais voir un pilote devant moi et, bien sûr, ça m’a aidé. Mais l’équipe a fait un boulot fantastique. Nous avons été très malchanceux en course cette année, mais nous avons toujours montré que nous sommes rapides. Nous avons un bon réglage, nous nous sentons tous à l’aise et il nous faut juste gérer les situations qui se présenteront en course afin d’obtenir le résultat que nous méritons pour toute l’équipe, car tout le monde travaille incroyablement dur et se donne à 100 %.”

