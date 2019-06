SRC Kawasaki repousse les limites

En essais libres ce matin à Oschersleben, le Team SRC Kawasaki France a clairement affiché sa détermination à prendre la tête du classement mondial. Au guidon de la Kawasaki#11, Jérémy Guarnoni a battu le record du meilleur tour EWC détenu depuis 2013 par Broc Parkes.

Les chronos s’affolent déjà à Oschersleben. Dès les essais libres ce matin, le Team SRC Kawasaki France a pris les commandes. Objectif de l’équipe officielle Kawasaki : reprendre dimanche les dix points qui la séparent du Suzuki Endurance Racing Team, leader au classement provisoire, pour prendre la tête du championnat du monde FIM EWC. Avec un tour en 1’26.068, Jérémy Guarnoni a battu le record du meilleur tour EWC signé en 2013 par Broc Parkes (YART Yamaha) en 1’26.147.

En rythme de qualifications dès ce matin, la plupart des teams officiels sont dans le sillage de la Kawasaki. Le F.C.C. TSR Honda France, Honda Endurance Racing, ERC-BMW Motorrad Endurance et le YART Yamaha complète le Top 5 des ces essais libres. Ils sont tous sous la barre du 1’27. Le Suzuki Endurance Racing Team, 8e de ces essais libres en 1’27.273, semble garder son calme et son tableau de marche pour préparer ses qualifications et sa course.

Côté Superstock, le Team 33 Coyote Louit Moto semble en grande forme avec une 7e position avec un tour en 1’27.261, devant le GERT56 by GS Yuasa, 13e en 1’27.522.

La première séance qualificative des 8 Hours of Oschersleben débutera cet après-midi à 14 h en Allemagne.

