Belichick : " Tom est une personne spéciale et le plus grand quarterback de tous les temps"

Bill Belichick est orphelin. Depuis que son destin a été associé à Tom Brady voilà vingt ans, il est devenu l'entraîneur le plus victorieux jamais vu en NFL. Le départ de son quarterback vedette est forcément un coup dur à encaisser pour la franchise du Massachussetts, mais c'est tout particulièrement vrai pour Belichick.

Après l'annonce de Brady, le head coach de New England a réagi dans un long communiqué publié par les Patriots pour rendre hommage à celui dont on pensait qu'il était indissociable jusqu'à la fin de leurs carrières respectives.

"Tom n'a pas juste été performant. Il n'a pas juste gagné. Il a remporté des titres encore, et encore et encore, a rappelé Belichick. Il a gagné le Super Bowl lors de trois de ses quatre premières années sur le terrain puis trois autres lors de trois de ses six dernières saisons. Entre les deux, il s'est battu presque chaque année pour le titre. C'est à mettre au crédit de la constance de Tom et c'est ce qui le sépare des autres."

" Cela a été un privilège d'être le coach de Tom Brady pendant vingt ans "

Bill Belichick a souligné l'éthique de travail de Brady et son exigence, envers lui et les autres qui, selon le coach, est hors du commun : "il a incarné et perpétué notre culture. Au quotidien, il donnait le ton et plaçait la barre très haut. Nous avons pu être témoins de la manière dont il se préparait, ce qu'il faisait constamment pour s'améliorer, son leadership, son état d'esprit, l'exemple qu'il donnait et, bien sûr, la personne qu'il est."

Car New England et Belichick en particulier ne perd pas seulement un joueur, ni même un quarterback. Dans son communiqué, l'entraîneur des Patriots évoque d'ailleurs autant l'homme que le champion. Le second lui manquera sur le terrain. Le premier lui manquera tout court. "Tom et moi aurons toujours une relation basée sur l'amour, le respect et l'admiration, explique-t-il. Ses succès en tant que joueur et sa personnalité le rendent exceptionnels. Cela a été un privilège d'être le coach de Tom Brady pendant vingt ans."

Selon lui, la fin de cette histoire n'entamera en rien ni sa relation avec le sextuple vainqueur du Super Bowl ni son image auprès des fans des Patriots. Pour Belichick, Tom Brady est au-dessus de ça. Alors le coach le plus titré de l'histoire ne regrette rien : "parfois, il faut que le temps passe pour que nous puissions apprécier pleinement les choses ou les gens. Mais ça n'a pas été le cas avec Tom. Il est une personne spéciale et le plus grand quarterback de tous les temps."