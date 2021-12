Il était une figure. Une gueule. Une voix, aussi. John Madden, personnage aux multiples facettes, a accompagné le public américain sous diverses formes au cours du dernier demi-siècle. Il est parti à l'âge de 85 ans, et la presse sportive salue comme il se doit sa disparition depuis l'annonce de sa mort dans la soirée de mardi.

John Madden, c'était d'abord un entraîneur. Sa carrière de joueur avait avorté avant même de commencer. Drafté en 1958, il avait dû renoncer à jouer en raison d'une grave blessure. Voilà comment le natif du Minnesota s'est lancé dans le coaching à seulement 23 ans. En NCAA d'abord, avant de rejoindre la NFL. En 1969, il n'a que 33 ans lorsqu'il est nommé "head coach" des Oakland Raiders, devenant le plus jeune entraîneur de la NFL.

Il restera dix saisons à la tête de la franchise californienne, pour un bilan extrêmement flatteur : 103 victoires en 142 matches. Statistiquement, seul le légendaire Vince Lombardi, qui a donné son nom au trophée du Super Bowl, peut le regarder de haut. Sous sa férule, Oakland atteint à sept reprises la finale de la conférence américaine et remporte le Super Bowl en janvier 1977. Ses accomplissements vaudront à John Madden d'être intronisé au Hall of Fame en tant qu'entraîneur.

La joie de John Madden et des Raiders après leur victoire au Rose Bowl de Pasadena, lors du Super Bowl XI. Crédit: Getty Images

Son après-carrière (il n'avait que 42 ans quand il s'est retiré) sera tout aussi remarquable. Madden devient consultant pour la télévision. Un rôle qu'il va révolutionner sur le fond comme sur la forme (ses interjections "Boom" ou "Doink" ont été répétées en boucle dans les cours de récréations par plusieurs générations), que ce soit sur CBS, où il va former un duo mythique avec Pat Summerall, puis que NBC, ABC ou plus récemment sur Fox. Au total, il a couvert 11 Super Bowls pour quatre chaînes différentes. Pour son travail de consultant, John Madden a remporté pas moins de 16 Emmy Awards.

Mais John Madden était aussi devenu une marque. Une franchise à lui tout seul. Celle du plus célèbre jeu vidéo jamais consacrée au football US, "Madden", chez Electronic Arts, qui s'est vendu depuis sa création à la fin des années 80 à près de 300 millions d'exemplaires. "Aujourd'hui, nous avons perdu un héros, a commenté EA Sports dans un communiqué. John Madden a été le synonyme de ce sport pendant plus de 50 ans. Sa connaissance du jeu n'avait d'égale que son amour pour lui."

Notamment parmi les plus jeunes générations, Madden avait fini par être davantage connu et reconnu comme l'homme du jeu vidéo auquel il avait donné le nom que comme un commentateur ou plus encore un coach. Pourtant, à ses yeux, il n'avait jamais cessé d'être ça : un entraîneur, qui a mis à profit ses connaissances au micro ou sur une console. "Mais que ce soit à la télé ou dans mon travail avec EA Sports, c'était toujours le coach qui s'exprimait", aimait-il rappeler.

