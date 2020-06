NFL : une réduction des matches de présaison à l'étude

NFL Super Bowl 54, Chiefs vs 49ers

La Ligue professionnelle de football américain discute avec le syndicat des joueurs (NFLPA) d'une réduction du nombre de matches de présaison 2020, afin d'accorder aux joueurs plus de temps pour se préparer compte tenu de la pandémie de coronavirus.

Aucune décision ne doit être prise dans l'immédiat, mais plusieurs dirigeants d'équipes de NFL estiment que le scénario le plus probable serait de réduire à deux au lieu de quatre habituellement le nombre de matches de préparation, rapporte mercredi NFL Network, le canal officiel de la ligue. Les joueurs sont censés se rassembler pour des camps d'entraînement à la fin juillet, essentiellement consacré à un travail foncier de remise en forme physique et de réathlétisation. Ce qui laisse environ un mois et demi avant l'entame du championnat maintenue pour l'heure au 10 septembre.

A ce titre, la NFLPA n'est pas particulièrement favorable à ce que les joueurs soient pressés de rejouer durant cette présaison, afin d'éviter une augmentation des blessures. Le premier match de présaison de la NFL est prévu le 6 août entre Dallas et Pittsburgh dans l'Ohio. La réduction du nombre de ces rencontres préparatoires pourrait qui plus est donner une semaine supplémentaire ou deux aux experts médicaux de la NFL pour peaufiner les protocoles de sécurité et de dépistages du Covid-19 en vue de l'exercice 2020.

