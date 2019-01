Super Bowl : Brady et New England en habitués, les Rams dans la controverse

Devinez qui revient au Super Bowl dans deux semaines ? New England et Tom Brady, pardi ! A 41 ans, Brady a écrit une page supplémentaire de sa légende contre les Kansas City Chiefs et leur prodige de 23 ans, Patrick Mahomes. Celui qui est considéré comme le meilleur quarterback de l'histoire a écoeuré les Chiefs, favoris de beaucoup et battus en prolongation (37-31). Il va disputer le neuvième Super Bowl de sa carrière, le quatrième en cinq ans.

"C'est complètement fou, incroyable même, gagner en prolongation à l'extérieur face à une équipe si forte, il y avait tout dans ce match", a apprécié le quintuple vainqueur du Super Bowl. Dans le froid glacial de Kansas City, il a parfaitement dirigé ses Patriots, qui ont asphyxié dans un premier temps l'attaque des Chiefs pour mener 14 à 0 à la pause.

Kansas City s'est relancé dans le 3e quart-temps (17-7), avant de prendre le dessus dans une ultime période échevelée, avec deux touchdowns de Damien Williams pour mener 21-17. Les "Pats" sont repassés en tête (24-21) avant que Williams ne redonne l'avantage à Kansas City à deux minutes de la fin du temps réglementaire (28-24). En inscrivant un quatrième touchdown à 39 secondes du coup de sifflet final, Rex Burkhead croyait avoir offert la victoire à New England (31-28).

" Difficile de perdre comme ça "

C'était sans compter sans le culot et le sang-froid de Mahomes qui, en quatre passes et moins de 20 secondes, a mis son buteur Harrison Butker en position d'égaliser (31-31) et d'envoyer le match en prolongation. Mais ce sont les "Pats" qui ont eu le dernier mot grâce à l'expérience de Brady et une dernière course de deux yards de Burkhead.

Dans l'autre finale de conférence, La Nouvelle-Orléans a idéalement débuté pour mener 13-0 devant son public en marquant deux coups de pied et un touchdown sur ses trois premières phases offensives. Les Rams se sont relancés avant la pause (13-10) et se sont reposés sur leur buteur Greg Zuerlein, qui a obtenu l'égalisation et la prolongation à 19 secondes de la fin du temps réglementaire d'un coup de pied de 48 yards.

Zuerlein a donné la victoire à son équipe (26-23) d'un coup de pied de 57 yards. Mais cette rencontre a été marquée par une décision arbitrale controversée lorsqu'un défenseur des Rams, Nickell Robey-Coleman, a percuté sans jouer le ballon le receveur des Saints, Tommylee Lewis. Un geste qui aurait dû être sanctionné et qui aurait dû permettre à La Nouvelle-Orléans de bénéficier d'un nouveau "1st down" (quatre tentatives pour franchir dix yards ou marquer).

"Les arbitres se sont complètement trompés, je ne sais pas s'il y a jamais eu une faute plus claire que celle-ci", s'est emporté l'entraîneur des Saints, Sean Payton. "C'est difficile de perdre comme ça, je ne sais pas si on arrivera un jour à le digérer", a-t-il regretté. Son vis à vis des Rams, Sean McVay, va, lui, entrer dans l'histoire: à 32 ans, il va devenir le plus jeune entraîneur à participer au Super Bowl.