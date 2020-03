Brady, 10 stats pour une incroyable saga

199

La place à laquelle Tom Brady a été choisie par New England lors de la draft en 2000. Lors du "Combine", cette semaine de tests physiques effectuée en février par les futurs candidats à la draft, Brady a été catastrophique. Son chrono sur 40 yards est un des pires de l'histoire pour un quarterback. Sa détente est tout aussi risible. Les rapports d'avant-draft sont terribles : "Lent, peu mobile, frêle, trop léger physiquement pour la NFL, puissance de bras très moyenne." Résultat, il doit attendre le 6e tour pour être appelé. Ce sera un de ses moteurs : prouver à tout le monde que ne pas le sélectionner plus tôt était une gigantesque erreur. Six quarterbacks avaient été choisis avant lui. A eux six, ils cumulent moins de la moitié du nombre de touchdowns inscrits par Brady dans sa carrière.

Tom Brady sous le maillot des Wolverines du Michigan, en 1999.Getty Images

326

Tom Brady aura donc disputé 326 matches avec New England. 324 d'entre elles l'ont été en tant que titulaire, et seulement deux comme remplaçant. Dans le détail, 285 de ces rencontres sont des matches de saison régulière, et 41 des matches de playoffs. Aucun autre joueur, dans l'histoire, n'a disputé autant de rencontres en playoffs avec une seule et même équipe.

249

Sur ces 326 matches, Brady en a remporté 249, soit un taux de réussite de 76%. En vingt ans, il aura donc gagné plus des trois-quarts des rencontres disputées sous le maillot des Pats. Personne ne peut rivaliser avec lui en nombre de matches gagnés au poste de quarterback. Saison régulière et playoffs compris, son plus proche poursuivant, Drew Brees, pointe loin derrière avec 171 succès.

30

249 victoires, dont 30 en playoffs. Pour bien mesurer le côté délirant de cette dernière statistique, sachez que seules quatre équipes (en dehors de New England) totalisent davantage de victoires en playoffs dans toute leur histoire que Brady à lui seul : les Pittsburgh Steelers (36), les Green Bay Packers (35), les Dallas Cowboys (35) et les San Francisco 49ers (32). Autre bon moyen de mesurer ce que représentent ces 30 victoires ? C'est autant que John Elway et Joe Montana réunis. Montana est deuxième dans cette liste avec... 16 matches gagnés.

6

Le chiffre plus simple, le plus évident, mais le plus impactant. Tom Brady est le seul joueur dans l'histoire de la NFL à avoir remporté le Super Bowl à six reprises. Son premier sacre est intervenu en février 2002, face à Saint-Louis et le dernier, en 2019, toujours contre les Rams. Sa boucle était bouclée. Avec cette 6e bague, Brady avait dépassé l'ancien défenseur Charles Haley, titré à cinq reprises. Parmi les quarterbacks, Brady devance Terry Bradshaw et Joe Montana, détenteurs de quatre trophées Vince Lombardi chacun. Il détient également le record de participations au Super Bowl (9).

Tom Brady lors de sa 5e victoire au Super Bowl, en 2017.Getty Images

17

3 février 2002. 3 février 2019. 17 années, au jour près, séparent le premier du dernier sacre de Tom Brady avec les New England Patriots. De tous les accomplissements du quarterback formé à Michigan, sa longévité est peut-être le plus sidérant. Il s'est maintenu au plus haut niveau pendant quasiment deux décennies entières. Brady, de fait, à la fois parmi les plus jeunes quarterbacks à avoir remporté le Super Bowl... et le plus âgé.

74571

Tom Brady n'a jamais vraiment été une machine à stats, contrairement à d'autres quarterbacks. Au fil des ans, il a pourtant atteint des hauteurs assez vertigineuses, même dans ce domaine. Il quitte New England avec 74571 yards au compteur à la passe. Seul Drew Brees le devance dans ce domaine. Mais il faut aussi ajouter ses 11388 yards en playoffs. Et là, personne ne peut plus jouer avec lui, puisque Peyton Manning est son dauphin avec 7339 yards.

300-3-0

Plus de 300 yards à la passe. Au moins trois touchdowns. Aucune interception. Le quarterback qui livre un match de ce type sort du terrain heureux. Le quarterback qui réussit une performance aussi exceptionnelle trois matches de suite s'appelle Tom Brady. Il est le seul, dans l'histoire, à avoir signé pareil "triplé". C'était en 2007, lors de la folle campagne des Patriots, invaincus en saison régulière.

14

Tom Brady a souvent fait faux bond au Pro Bowl. Il a régulièrement zappé le "All Star Game" de la NFL en raison de ses neuf présences au Super Bowl. Mais il a été sélectionné à 14 reprises pour le Pro Bowl, un record qu'il co-détient avec Peyton Manning, Tony Gonzalez, Merlin Olsen et Bruce Matthews.

45

Le nombre de comebacks menés par Brady en 4e quart-temps dans sa carrière, saison régulière et playoffs réunis. Il a guidé son équipe à la victoire alors qu'elle était menée dans la dernière période à 36 reprises en saison régulière, et 9 fois en playoffs. Il partage ce record-là avec Peyton Manning, son grand rival des années 2000.