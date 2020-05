NFL - La Ligue professionnelle a annoncé qu'elle comptait bien faire débuter sa saison 2020 comme prévu le 10 septembre pour aller jusqu'au Superbowl le 7 février 2021, tout en étant prête à faire des ajustements si le coronavirus l'impose.

La NFL devrait bien redémarrer le 10 septembre malgré la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus Covic-19. C'est du moins l'intention de la Ligue professionnelle. "Tout en nous préparant à jouer la saison comme prévu, nous continuerons à prendre nos décisions sur la base des dernières consignes des autorités de santé publique, conformément aux réglementations gouvernementales et aux protocoles de sécurité appropriés pour protéger la santé de nos fans, joueurs, personnels", a déclaré le patron de la NFL Roger Goodell. Nous serons prêts à apporter les ajustements nécessaires, comme nous l'avons fait durant cette période, en organisant de manière sûre et efficace nos évènements clés."

Le calendrier de la NFL, dévoilé jeudi soir, réserve d'ores et déjà deux rendez-vous très attendus par les fans. L'ouverture du championnat, étant traditionnellement réservée au champion en titre, Kansas City et sa nouvelle star couronnée Patrick Mahomes recevront Houston. Un remake de leur affrontement en play-offs qui avait vu les Chiefs remonter un déficit de 24 points (24-0) pour finalement s'imposer 51-31.

Pas de délocalisation

Le 13 septembre, toujours pour la première journée, tous les regards seront tournés vers la Nouvelle-Orléans où un choc de vétérans encore très ambitieux opposera les Saints de Drew Brees aux Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady. Ce dernier, qui a quitté les Patriots après 20 ans à collectionner des Superbowls (six en neuf finales), espère poursuivre sa moisson avec la possibilité de le faire "à domicile" alors que la 55e édition se jouera à Tampa Bay le 7 février.

La NFL a déjà choisi de ne pas délocaliser ses matches de saison régulière, comme elle le fait depuis plusieurs saisons. Ainsi quatre rencontres en Angleterre et une au Mexique se joueront chez les franchises censées "recevoir". Le calendrier permet cette flexibilité, car chaque franchise est censée bénéficier d'une semaine de repos supplémentaire par rapport aux saison précédentes, sachant en outre que deux semaines séparent les finales de conférences et le Superbowl.

