Les joueurs de la NFL vont bientôt voter pour une nouvelle convention collective d'une durée de dix ans, comprenant notamment une saison régulière de 17 matches par équipe et un qualifié de plus en play-offs par conférence, a annoncé mercredi leur syndicat. L'association des joueurs de la NFL (NFLPA) a indiqué que son conseil des représentants des joueurs avait décidé de soumettre le projet de convention collective approuvé par les propriétaires des franchises la semaine dernière à un vote des membres du syndicat. Près de 2 000 sont concernés et une majorité simple est nécessaire pour le ratifier.

La date du vote n'a pas été déterminée, mais les différentes parties espèrent qu'il interviendra avant le 18 mars, date d'ouverture du marché des transferts concernant les joueurs libres de contrat. Autre conséquence de cette nouvelle convention collective, les équipes joueraient entre huit et neuf matches à domicile par saison sans semaine de repos supplémentaire durant l'exercice.

Un plafond fixé pour les matches délocalisés en Europe

Parmi les autres points de la convention, un plafond serait fixé pour les matches délocalisés en Europe et au Mexique, le nombre de certaines séances d'entraînement serait réduit et le nombre de jours de congés augmenterait pendant la présaison.