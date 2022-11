Ah l'Argentine, ses footballeurs de légende, ses stades cultes, ses supporters passionnés, ses ambiances explosives et... son Trophée des champions chaotique. Alors que Boca Juniors retrouvait dimanche son dauphin du dernier Championnat local, le Racing Club, le match a dû être arrêté par l'arbitre, Facundo Tello, après une pluie de cartons rouges. Onze au total ont été brandis par l'homme au sifflet dans un match remporté après prolongation par les joueurs de Fernando Gago (2-1).

Après 90 premières minutes "normales", la tension est montée d'un cran dans le temps additionnel de la seconde période. Monsieur Tello a fait ses deux premières victimes, Sebastian Villa et Johan Carbonero, exclus pour s'être poussés à plusieurs reprises. Dans la foulée, c'est une vieille connaissance de l'AS Monaco, Hugo Ibarra, aujourd'hui entraîneur de Boca, qui a vu rouge pour contestation.

Benedetto parachève le festival

En début de prolongation, Boca s'est retrouvé à neuf sur le terrain après le deuxième carton jaune reçu par Alan Varela. En infériorité numérique, le club cher à Juan Roman Riquelme a encaissé un second but après 118 minutes de jeu, signé Carlos Alcaraz. L'homonyme du tennisman espagnol a célébré gaiement sa réalisation et les choses se sont encore envenimées. Le buteur a été exclu, imité par Luis Advincula. Sur les bancs, trois joueurs ont aussi vu rouge : Diego Gonzalez et Carlos Zambrano pour Boca, Jonathan Galvan pour le Racing.

Le jeu a repris tant bien que mal, mais pas pour longtemps. Frank Fabra a écopé à son tour d'un deuxième avertissement pour laisser Boca à sept. Le VAR est ensuite entré en scène pour s'occuper du cas de Dario Benedetto, coupable aux yeux des arbitres d'avoir suggéré par des gestes qu'ils auraient reçu de l'argent. L'ancien attaquant de l'OM a donc eu droit au dernier carton rouge du jour, le onzième, synonyme d'arrêt prématuré de la rencontre, Boca n'ayant plus que six joueurs sur le rectangle vert. Bref, le Racing est sorti vainqueur, le football un peu moins.

