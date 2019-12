Absence de trophée, perte d’identité : Une partie du Groupama Stadium en a ras-le-bol ? Aulas répond

L’OL s’en serait bien passé. Les images ont fait le tour de l’Europe. Dans Marca, dans la presse anglaise, la qualification des Lyonnais pour les 8es de finale de la Ligue des champions a été éclipsée par les images des affrontements entre les joueurs de Rudi Garcia et une partie de leurs supporters. En cause, cette fois-ci, le divorce entre les Bad Gones et Marcelo. Le joueur avait tenu tête à l’un des leurs lors du déplacement à Lisbonne, la situation s’est envenimée jusqu’à exploser mardi aux yeux du continent.

Mais Jean-Michel Aulas, joint par nos soins, se veut beaucoup plus rassurant dans son constat : "Il n’y a jamais eu autant de monde dans notre stade", a argumenté le patron de l’OL. "Je dirais qu’il y a même moins de problèmes avec nos supporters qu’il y a 10 ans et pourtant notre stade est plus grand. On parle simplement de quelques jeunes qui posent problème dont le garçon qui est rentré sur la pelouse avec son étendard et qui sera sanctionné."

Vidéo - Aulas : "La personne qui a sorti le calicot sera sanctionnée" 02:22

"On ne se reconnait plus dans cette équipe"

Cette cassure semble pourtant manifeste avec des racines plus profondément ancrées. Il ne s’agit pas que de Marcelo. Il ne s’agit pas que de ce mardi soir. De Bruno Genesio à Marcelo en passant par Rudi Garcia, voilà plusieurs mois que le club lyonnais doit affronter une fronde, plus ou moins vive selon les périodes, d’une partie de ses supporters. Quelle est l’origine du mal ? Tentative de réponse. "On ne se reconnaît plus dans cette équipe", le cri du cœur de Robin*, supporter de l’OL, habitué du Groupama Stadium, résonne. En cause, l’effectif professionnel qui puise désormais nettement moins dans son académie.

Les départs en quelques années de Samuel Umtiti, Corentin Tolisso, Maxime Gonalons et Alexandre Lacazette ont contribué, selon lui, à diluer l’identité d’un onze beaucoup moins made in Lyon. "Tout ce qui compte désormais, c’est la plus-value, faire rentrer de l’argent et Jean-Michel Aulas ne se soucie plus du niveau de l’équipe", continue Robin. Thomas, encarté chez les Bad Gones, dresse le même constat : "On a aujourd’hui l’impression que nos dirigeants ont plus de comptes à rendre à leurs investisseurs qu’à leurs supporters", enrage celui qui supporte l’OL depuis l’an 2000.

OL LeipzigGetty Images

Aulas : "Une génération qui recrute sur les jeux vidéos"

"Ce n’est pas un sujet pour moi", leur répond Jean-Michel Aulas. "Quand on dominait la Ligue 1, nous jouions avec moins de jeunes de l’académie. Et quand les jeunes viennent me voir parce qu’ils veulent partir, je n’ai pas le choix." A Lyon, la logique entrepreneuriale se heurte à celle de ceux qui garnissent le virage nord. Aulas toujours : "Corentin Tolisso a signé au Bayern pour une somme record qui permet aux supporters de s’installer dans le meilleur stade d’Europe avec des tarifs très bas dans les kops. Quand Aouar viendra me voir dans deux ans pour aller au Real, je ne pourrai pas le retenir."

A écouter ceux qui en veulent à leur club, l’origine de la cassure est simple : Lyon ne gagne plus depuis des années (ndlr : le dernier trophée remonte à la Coupe de France 2012). Et forcément, pour toute une génération biberonnée aux titres, pour lesquels avoir un bon paquet de points d’avance sur le deuxième au soir de la 37e journée était la norme, c’est insupportable. "C’est une génération encore plus jeune, celle des réseaux sociaux", rectifie Jean-Michel Aulas. "Celle qui recrute sur les jeux vidéos et qui a l’impression d’être plus compétente que les dirigeants ou l’entraîneur en place. La génération qui a vu Lyon triompher sait que concurrencer le PSG, c’est se mettre en danger pour le futur. Mais évidemment, tout est possible sur les jeux vidéos et les réseaux sociaux."

Jean-Michel AulasGetty Images

Aulas : "On ne peut pas être devant le Qatar"

Robin a 24 ans, Thomas, 27, dont sept de frustration à attendre les retrouvailles avec le grand soir. Malik en a 27 et la même exaspération. Génération pourrie gâtée ? "Non, il faut arrêter avec ça. On a le deuxième budget de Ligue 1, Strasbourg, Monaco, Rennes, Guingamp et même Saint-Etienne ont gagné des titres depuis 2012. Et pas nous. Vous trouvez ça normal ?", fait mine de s’interroger ce Lyonnais habitué de Gerland avant de migrer à Décines. "On faisait peur à l’Europe entière dans les années 2000. Aujourd’hui, on peut perdre contre n’importe qui."

Pour Jean-Michel Aulas, le constat est forcément différent : "Aujourd’hui, ce n’est pas la faute du supporter ou des dirigeants mais de l’état français ou des organisations du football européen : on ne peut pas être devant le Qatar", répète-t-il. "A un moment, on va revenir devant quand la régulation sera nécessaire. C’est pourquoi il faut être résistant, avoir une puissance économique. Nous participons à notre 23e campagne européenne consécutive, dois-je le rappeler ? C’est plus que n’importe quel autre club français. Nos jeunes supporters doivent prendre du recul, les réseaux sociaux tournent la tête des plus fragiles d’entre eux : aujourd’hui, celui qui gagne, c’est celui qui a la plus grosse puissance économique."

Il n’est pas certain que les arguments du patron de l’Olympique Lyonnais réussissent à convaincre la frange la plus hostile du Groupama Stadium. L’heure n’est sans doute pas encore à la réconciliation.

*Le nom a été changé à la demande de la personne interrogée.