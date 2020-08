Adebayor : "Mourinho est le plus grand coach de l'histoire"

Dans un entretien accordé à Marca, Emmanuel Adebayor, âgé de 36 ans et actuellement sans club, est revenu sur sa carrière et son court passage au Real Madrid. L'attaquant togolais en a profité pour faire l'éloge de José Mourinho dont il a gardé un grand souvenir.

Il se fait désormais rare dans les médias. A 36 ans, Emmanuel Adebayor le sait, la fin de carrière s'approche. Actuellement sans club après une saison perturbée par le coronavirus au Paraguay (Club Olimpia), l'attaquant togolais a accordé un entretien au quotidien sportif AS dans lequel il s'est principalement attardé sur son passage au Real Madrid. Un épisode court (prêt de six mois à partir de janvier 2011), mais intense dans la carrière de l'intéressé et rendu possible par un homme : José Mourinho.

"J'aime beaucoup Mourinho, nous avions une bonne relation. C'est lui qui m'a fait venir à Madrid, alors que ce n'était pas facile de me trouver une place là-bas. L'unique trophée de ma carrière, la Coupe du Roi, je l'ai gagné avec lui à Madrid. Bien qu'il soit à Tottenham maintenant, je lui souhaite le meilleur. C'est le plus grand entraîneur de l'histoire du football", a estimé Adebayor, dithyrambique.

Premier League Aubameyang en passe de prolonger à Arsenal IL Y A 3 HEURES

Sceptique sur les chances du Real contre City

Alors que pour certains observateurs, le technicien portugais a fait son temps, l'avis du Togolais peut surprendre alors que les suffrages se portent actuellement plus vers Zinédine Zidane ou Pep Guardiola. Interrogé sur le huitième de finale retour entre le Real Madrid et Manchester City qui opposera les deux derniers cités, Adebayor s'est montré un brin sceptique sur les chances des Merengue de renverser la vapeur (défaite 2-1 à l'aller à domicile).

"Si vous m'aviez posé la question voici deux ans, je vous aurais répondu qu'ils pouvaient le faire. Avec Ronaldo, le Real serait favori. Ils avaient une machine à marquer. Il pouvait faire la différence à n'importe quel moment et parvenait à inscrire 50 buts par saison. Ils ont perdu à l'aller, et ce sera très difficile à Manchester... Mais ce n'est pas impossible", a-t-il analysé. A Karim Benzema et ses coéquipiers de le faire mentir.

Play Icon

Ligue 1 Meunier allume Leonardo : "Avoir un poste important n'autorise pas à mentir" IL Y A UNE HEURE

Play Icon