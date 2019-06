Affaire Neymar : Le rapport médical fait état de symptômes post-traumatiques

D'autres éléments rapportés par les médias brésiliens émergent sur l'accusation de viol visant Neymar. Ainsi, le site brésilien UOL Esporte, le premier à avoir révélé l'affaire samedi, a indiqué ce lundi qu'au-delà de la plainte, la jeune femme avait remis à la police un "dossier" avec des images censées servir d'éléments de preuves. Ces images, inclus dans le dosser médical, montreraient la star brésilienne "éméchée" et "agressive" avant l'agression sexuelle présumée le 15 mai dernier à Paris.

Ecchymoses, perte de poids, problèmes gastriques

Par ailleurs, le site brésilien fait état d'examens médicaux effectués le 21 mai dernier, soit six jours après l'incident présumé. Selon ces examens menés par un médecin privé d'un hôpital reconnu de Sao Paulo précise la source, la jeune femme présenterait des ecchymoses sur les fesses et les jambes, des problèmes gastriques, une perte de poids et de symptômes post-traumatiques.

Pour rappel, Neymar avait nié les faits dans une vidéo Instagram dans laquelle il avait dévoilé des échanges de messages privés contenant des photos intimes de la jeune femme. La police de Rio a annoncé dimanche qu'une enquête serait ouverte au sujet de la diffusion de ces messages intimes, ce qui est interdit par la loi brésilienne, raison pour laquelle cette vidéo a depuis été supprimée.

Enfin, ce lundi, une voiture de police a été vue par un journaliste de l'AFP en train d'entrer dans le centre d'entraînement de la sélection brésilienne en fin de matinée, au moment où Tite donnait sa conférence de presse. Selon le site Globoesporte, Neymar devrait être informé qu'il devra comparaître au commissariat pour une déposition auprès de la RCI (Répression des crimes informatiques).