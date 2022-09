L'affaire fait jaser. Et trembler le monde du football. Depuis la sortie lunaire de Mathias Pogba sur ses réseaux sociaux fin août, chaque rebondissement est scruté pour savoir jusqu'où cela va aller et notamment si toute cette triste histoire peut avoir des répercussions sur l'équipe de France. Ce dimanche, France Info révèle ainsi le contenu de la deuxième audition de Paul Pogba , qui a déposé plainte le 16 juillet auprès du parquet de Turin. Et le staff des Bleus lira cela avec attention.