Alavés et le Saski Baskonia rendront hommage au personnel de santé avec un maillot inédit

Frappé de plein fouet par le coronavirus au cours de ces derniers jours avec pas moins de 15 cas positifs, le Deportivo Alavés s’est associé au Saski Baskonia, l’autre grand club sportif de la ville pour présenter un maillot hommage au personnel de santé de la région. Dans un communiqué publié sur le site des deux clubs, José Querejeta, le président du groupe Avtibask S.L. qui détient le Saski Baskonia et une partie du capital du Deportivo Alavés, a présenté la tunique qui sera prochainement portée par les joueurs et dévoilé un message de remerciement aux infirmiers et aux professionnels de santé. "Ce match, tous ensemble on va le gagner".

Si tous les championnats espagnols sont suspendus pour une durée indéterminée, il est déjà acté que les deux clubs basques délaisseront leurs couleurs et leurs sponsors traditionnels lorsqu’ils retrouveront leurs championnats respectifs. Exit le rouge et bleu pour Baskonia et le bleu et blanc pour le Deportivo Alavés, place à un maillot violet et blanc floqué Osi Araba, le réseau de santé de Vitoria et Alava qui englobe notamment l’hôpital de Txagorritxu. José Querejeta a conclu son message par un appel au confinement et au respect des consignes sanitaires pour que "le drame soit résolu le plus rapidement possible".