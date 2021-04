Il y a eu Lionel Letizi et la pièce de Scrabble, Yoann Gourcuff et la promenade du chien, la télécommande de Robbie Keane ou encore la bouteille de parfum de Santiago Canizares avant la Coupe du monde 2002, il y a désormais la tondeuse de Maximiliano Caufriez. Et "il ne s'agit malheureusement pas d'un poisson d'avril' comme l'annonce d'emblée Saint-Trond, le club du joueur, dans un communiqué publié sur son site.

Actuel 15e de Jupiler League, le club du Limbourg a précisé que le défenseur de 23 ans, dont le pied gauche aurait été rapé par les lames de la tondeuse, serait "évalué par les médecins du club dans les prochains jours". Les Canaris sont actuellement en plein sprint final pour le maintien et à trois points du barragiste, le Cercle Bruges, et devront donc faire sans leur international espoir belge pendant plusieurs semaines.

