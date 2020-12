Diego Armando Maradona est sans aucun doute l’un des joueurs de football les plus grands et les plus vénérés de l’histoire. Raconté par ses propres mots et ceux d’innombrables fans et proches, ce film est l’histoire vraie et captivante d’un homme, de la pauvreté d’un bidonville de Buenos Aires à la renommée et à la fortune d’une star du sport aussi controversée que dramatique. Voici un aperçu de l’histoire des scandales de Maradona, de son isolement à Cuba et de son dévouement à sa famille, ainsi que des faits saillants incroyables de certains de ses meilleurs matches.