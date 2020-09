Accompagné de son avocat, mince sourire aux lèvres, Sepp Blatter est arrivé peu après 9h devant le siège du Ministère Public de la Confédération (MPC) à Berne, où Michel Platini avait été interrogé la veille sur les mêmes faits. "C'est le moment où on commence à parler de ce dossier qui dure depuis cinq ans, et sur lequel on ne m'a jamais posé de questions, donc je suis content de pouvoir donner des informations là-dessus", a déclaré l'ancien dirigeant en descendant de sa berline.