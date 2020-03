River Plate a pris les devants. Le club de Buenos Aires a décidé vendredi de fermer ses installations et refuse de participer à un match de Coupe prévu samedi, un "cas de force majeure" lié à la pandémie du Covid-19. "Suivant les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé et attentif aux différentes résolutions du gouvernement national et de la Ville de Buenos Aires concernant la pandémie de coronavirus (Covid-19), River Plate déclare que le club restera fermé dans son intégralité à partir du samedi 14 mars pour une durée indéterminée", indique le club portègne dans un communiqué.

River "a décidé que, pour des raisons de force majeure, il ne se présenterait pas pour le match du samedi 14 mars contre l'Atlético Tucuman", programmé dans le cadre de la Coupe de la Superligue (compétition disputée par les pensionnaires de la première division argentine). "La compétition implique des risques pour la santé de l'effectif professionnel et de tous ceux concernés par un match officiel", explique le club.

Le gouvernement argentin a décidé, entre autres mesures, de faire disputer à huis clos les matches de championnat. Les rencontres de Copa Libertadores (équivalent sud-américain de la Ligue des champions européenne) et les matches de qualifications sud-américaines au Mondial-2022 ont par ailleurs été suspendus par la Confédération régionale (Conmebol). Avec trois nouveaux cas de Covid-19, le bilan en Argentine des personnes contaminées au nouveau coronavirus a atteint les 34 vendredi, dont deux décès.