Arsène Wenger annonce son grand retour : "Je crois que ce sera pour le 1er janvier"

Le "boss" va bientôt faire son retour. Après vingt-deux années de bons et loyaux services du côté d'Arsenal, Arsène Wenger, libre depuis son départ en fin de saison dernière, est prêt à reprendre du service après plusieurs mois de repos. "Je crois que je serai de retour le 1er janvier", a ainsi annoncé l'ancien coach des Gunners au magazine allemand SportBild.

Tuchel aurait rencontré Wenger

Sa future destination ? "Je ne sais pas encore. Mais je suis bien reposé, de nouveau prêt à travailler", pousuit-il. Annoncé avec insistance du côté du PSG, Wenger ne semble pas certain de retourner dans un club. "Ce n'est pas sûr à 100% que j'aille dans un club. Il y a des fédérations, des équipes nationales. Cela pourrait aussi être au Japon. Grâce à mes 22 ans à Arsenal, j'ai une expérience à différents niveaux. Il y a des demandes qui viennent de partout dans le monde", explique l'Alsacien dans des propos relayés par CulturePSG.

Récemment, le média Paris United affirmait qu'une rencontre avait récemment eu lieu entre Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG, et Arsène Wenger. Au menu de ce rendez-vous : une possible collaboration au sein du club parisien, la politique de formation de l'Allemand... et le nom de Tanguy Ndombele (OL), qui semble particulièrement intéresser les deux hommes. Alors, rendez-vous dans quelques mois à Paris ?