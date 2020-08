LIGUE 1 - Le manager général de l'AS Saint-Etienne Claude Puel a retenu mardi un groupe de 24 joueurs pour le stage des Verts à Dinard (Ille-et-Vilaine) et plusieurs cadres supposés n'en font pas partie tels Yann M'Vila, Ryad Boudebouz ou encore Wahbi Khazri.

Claude Puel continue son grand ménage à l'ASSE. Si l'absence du gardien Stéphane Ruffier dans le groupe pour le stage des Verts à Dinard était attendue, celles de M'Vila (30 ans), Boudebouz (30 ans) ou encore Khazri (30 ans) qui perçoivent tous des salaires supérieurs à deux millions d'euros annuels, confirment que ces joueurs ne figurent plus dans les plans de l'ancien technicien de Monaco, Lyon ou Nice.

Réduire le train de vie

Les Stéphanois vont préparer la reprise de la saison de Ligue 1 en effectuant un stage du 12 au 15 août en Bretagne. En faisant confiance, en priorité à ses jeunes, formés au club ou non, l'ASSE entend réduire son train de vie avec une baisse du budget de 110 millions d'euros à 90 millions d'euros environ et de sa masse salariale. Deux défenseurs, l'Espagnol Sergi Palencia et l'international péruvien Miguel Trauco, sont également privés de stage.

L'attaquant Loïs Diony et l'arrière gauche brésilien Gabriel Silva, blessés, ne figurent pas dans la liste, pas plus que le défenseur central Harold Moukoudi.Vendredi, l'ASSE avait annoncé qu'un joueur, dont l'identité n'a pas été révélée, avait été placé à l'isolement après avoir été positif au Covid-19 suite à des tests effectués le 5 août. La rencontre avec le club allemand du Hertha Berlin programmée vendredi dernier au stade Geoffroy-Guichard avait, en conséquence, été annulée et le départ pour le stage, initialement prévu le 10 août, repoussé au 12 après de nouveaux tests passés lundi qui se sont tous révélés négatifs cette fois-ci. Au cours du stage à Dinard, St Etienne doit affronter en amical Rennes, mercredi, puis Angers, samedi.

