Football

Aurélien Tchouaméni doit-il être la priorité du Real Madrid ? Notre point de vue dans "Mercato Advisor"

MERCATO ADVISOR - Real Madrid, Liverpool... ou Paris Saint-Germain ? Dans la course au recrutement d'Aurélien Tchouaméni (AS Monaco), les "Merengue" auraient un coup d'avance. Besoins du club, qualités du joueur et compatibilité tactique... Le milieu de terrain international français de 22 ans est-il le joueur qu'il faut au champion d'Espagne ? Voici notre avis, en vidéo.

00:03:04, il y a 2 heures