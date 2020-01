Quatrième au classement du Ballon d'Or devant l'Egyptien Mohamed Salah (5e) et l'Algérien Riyad Mahrez (10e), les deux autres finalistes, Sadio Mané (27 ans) a l'occasion de devenir le premier joueur sénégalais sacré meilleur joueur africain, mardi, depuis El-Hadji Diouf (2002).

Salah a déjà été sacré meilleur joueur africain en 2017 et 2018, tandis que Mahrez avait remporté le titre en 2016. Coéquipiers à Liverpool, Mané et Salah ont connu une année faste avec des victoires en Ligue des champions, Supercoupe d'Europe et au Mondial des clubs. Seule la Premier League leur a échappé... au profit du troisième finaliste, Riyad Mahrez.

Eto'o maître de cérémonie

Sous les ordres de Pep Guardiola à Manchester City, le milieu offensif algérien a tout raflé en Angleterre (Championnat, Coupe d'Angleterre et Coupe de la Ligue) avant de briller avec sa sélection. Nommé capitaine des Fennecs par le sélectionneur Djamel Belmadi, Mahrez a été l'un des principaux artisans du succès algérien lors de la CAN-2019, avec en prime une victoire en finale sur le Sénégal ... de Sadio Mané.

Sadio Mane, Riyad MahrezGetty Images

L'ancienne gloire camerounaise Samuel Eto'o, vainqueur à quatre reprises du prestigieux prix (2003, 2004, 2005, 2010), sera le maître de cérémonie de l'édition 2019, qui récompensera également la meilleure joueuse africaine de l'année, le meilleur entraîneur ou encore le meilleur espoir.