En l'absence de Ballon d'Or cette année, France Football a décidé d'élire son équipe ultime, le meilleur onze de tous les temps. Une formation très offensive disposée en 3-4-3 qui fait, évidemment, la part belle aux Ballon d'Or. Mais cinq hommes présents dans la sélection n'ont jamais décroché la plus prestigieuse récompense individuelle : Pelé et Diego Maradona, et pour cause puisqu'ils n'ont jamais été éligibles, et Xavi, l'extraordinaire milieu du FC Barcelone contraint de ramasser les miettes dans l'ombre de son coéquipier Lionel Messi, Paolo Maldini et Cafu, dont le statut de défenseur n'aide pas à briller dans les distinctions individuelles.