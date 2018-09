Un Bleu Ballon d'Or ? Evident pour la France, beaucoup moins pour le reste du monde

"Je suis obligé d'être dans les trois finalistes". Dans L'Equipe de mercredi, Antoine Griezmann s'est livré avec franchise sur la course au Ballon d'Or. Mais la FIFA et l'UEFA l'ont oublié dans leur sélection des trois meilleurs joueurs du monde, aucun champion du monde n'y figure d'ailleurs. D'un point de vue strictement français, il paraît bien difficile de ne pas attribuer la plus belle des récompenses individuelles à un homme de Didier Deschamps.

Hors de nos frontières, la réalité est tout autre. Parce qu'aucun Français ne s'impose de lui-même. Aucun Bleu n'a écrasé la compétition de A à Z. Le Ballon d'Or est désormais décerné par des journalistes du monde entier. Nous avons donc interrogé nos confrères italiens, sénégalais, belges, anglais, allemands et brésiliens pour tenter d'y voir plus clair dans cette course qui s'annonce indécise. Le constat est clair : c'est loin d'être gagné pour Griezmann, Mbappé ou Varane.

Italie : "Mon favori, Griezmann"

Leonardo Nesti, journaliste à l'ANSA, agence de presse italienne

"Dans les années de Mondial, celui qui soulève la coupe doit être favori, mais n'oublions pas qu'en 2010, Iniesta est arrivé seulement deuxième. Si Modric le gagne, lui qui a gagné la Ligue des champions et a emmené la Croatie en finale, cela ne serait pas un scandale. Mon favori, c'est Griezmann. Je pense que c'est le joueur le plus décisif du Mondial et qu'il a eu un niveau très élevé en club. Mbappé le gagnera certainement dans le futur. Varane est un joueur extraordinaire, mais les défenseurs ne partent jamais favoris pour le Ballon d'Or. Dans tous les cas je pense que cette année, l'hégémonie du duo Ronaldo-Messi est terminée : après 10 ans, il y en avait besoin."

Son top 3 : 1. Griezmann, 2. Modric, 3. Ronaldo

Brésil : "Logiquement, c'est Modric"

Stephen Rozenbaum, journaliste à la rédaction brésilienne de RFI

"Au Brésil, on parle du Ballon d'Or FIFA, qui correspond à The Best, et pas du tout du Ballon d'Or France Football. Les Brésiliens aimeraient que Ronaldo remporte le trophée devant Modric et Mbappé qui a beaucoup impressionné notre pays pendant la Coupe du monde. Griezmann a mal démarré sa Coupe du monde et ça pourrait lui porter préjudice."

Son top 3 : 1.Modric, 2.Hazard, 3.Mbappé

Allemagne : "Comme les Allemands en 2014"

Florian Bogner, journaliste à Eurosport Allemagne

"Le Ballon d'Or est un titre individuel et ne doit pas revenir automatiquement à un champion du monde. Le meilleur exemple est 2014 : les Allemands avaient terminé en 3e, 5e, 6e et 9e position et il n'y avait rien à redire. Cette saison, des individualités sont au-dessus des champions du monde. Salah a brillé en Ligue des champions et dans le meilleur championnat du monde, Modric a remporté la Ligue des champions et fut le meilleur joueur du Mondial, De Bruyne est le meilleur milieu de terrain du monde et a brillé en Russie."

Son top 3 (sans classement) : Salah, Modric, De Bruyne.

Sénégal : "La Coupe du monde écrase tout"

Salif Diallo, responsable des sports de l'agence de presse sénégalaise

"La Coupe du monde est la reine des compétitions et elle écrase tout. Antoine Griezmann est incontestable parce qu'il s'est montré décisif dans les matches à élimination directe mais aussi parce qu'il a brillé ailleurs qu'au Mondial avec son club de l'Atlético. La France n'a pas une individualité qui ressort franchement mais tout de même quelques têtes de gondole. Modric n'est pas loin. Il a mené la Croatie jusqu'à une inespérée finale de Coupe du monde tout en remportant la Ligue des champions. Et, selon moi, il ne faut pas oublier Ronaldo pour sa régularité et son parcours en C1."

Son top 3 : 1.Griezmann, 2.Modric, 3.Ronaldo

Belgique : "Les trois Français vont se piquer des voix"

Jonathan Lange, responsable du football international à la Dernière Heure

"C'est très compliqué de sortir un nom incontestable chez les Bleus. Varane, Mbappé et Griezmann vont se piquer des voix, c'est certain, comme les Espagnols en 2010. J'espère que nous allons sortir du duel Ronaldo/Messi, ce que le nouveau système de suffrage semble permettre. Pour moi, personne ne se détache nettement. Griezmann mérite de figurer sur le podium car il a été performant dans les grands moments, Hazard a été, sans contestation possible, le meilleur joueur de la Coupe du monde et Modric a eu une part prépondérante dans le succès du Real en Ligue des champions et le beau parcours de la Croatie en Russie."

Son top 3 (sans classement) : Griezmann, Hazard, Modric

Angleterre : "Gagner la Coupe du monde ne signifie pas que tu possèdes le meilleur joueur du monde"

Tom Adams, journaliste à Eurosport Angleterre

"Comme l'Espagne en 2010 ou l'Allemagne en 2014, gagner la Coupe du monde ne signifie pas que tu possèdes le meilleur joueur. La France a de gros candidats. Le meilleur d'entre eux est sans doute Raphaël Varane puisqu'il a gagné la Ligue des champions et la Coupe du monde en étant impeccable. Mais il est défenseur. Donc Griezmann me semble le mieux placé. Ce ne serait pas un scandale si un Français ne remportait pas le trophée. Messi reste le meilleur joueur du monde qui a gagné le championnat espagnol et la Coupe du Roi, Ronaldo a dominé la Ligue des champions en marquant des buts incroyables et Modric est la plaque tournante du champion d'Europe madrilène et du finaliste de la Coupe du monde."

Son top 3 (sans classement) : Messi, Modric, Ronaldo.

