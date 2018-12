Benzema n°1, Griezmann roi d'AmSud : les surprises des votes du Ballon d'or

Encore une fois, il n'y a pas eu d'unanimité. Logiquement. Mais de temps en temps, il y a de quoi être surpris. Comme presque chaque année, les votes pour le Ballon d'or ont même réservé quelques jolies perles. Depuis 2016 et le retour à l'ancienne formule du scrutin, ce précieux trophée est pourtant attribué par un panel de journalistes "spécialisés" à raison d'un représentant par pays, comme le précise France Football dans son règlement.

Ce qui devrait éviter les "copinages" et les votes farfelus qui ont marqué quelques éditions quand les capitaines des sélections et leurs sélectionneurs étaient amenés à choisir l'heureux élu. Pourtant, il y a des choix étonnants. Il est ainsi intéressant de se pencher sur ces votes pour repérer certaines spécificités régionales ou des petites surprises.

Benzema Ballon d'or ? Pour un juré, c'est oui

Albert Stanislas Koumbobacko est visiblement un grand fan de Karim Benzema. Et ne doit pas comprendre pourquoi l'attaquant madrilène n'a pas disputé la Coupe du monde. Ce n'est en tout cas pas un problème pour lui si l'ancien Lyonnais n'a pas joué en Russie. Le journaliste de la République centrafricaine a en effet placé l’avant-centre français du Real Madrid en tête de ses votes. Juste devant Neymar et Mohamed Salah…

Karim Benzema Getty Images

Suarez, Agüero, Courtois et Neymar ont aussi leurs fans

Karim Benzema n'est pas la seule surprise quand on se penche sur les votes. Il est aussi étonnant de voir certains premiers choix des journalistes retenus par France Football pour cette élection. Luis Suarez (Bolivie, Somalie), Neymar (Saint-Kitts-et-Nevis), Sergio Agüero (Grenade) ou encore Thibaut Courtois (Kirghizistan) ont ainsi obtenu le maximum de points par différents jurés. S'il n'est pas question de remettre en question le talent de ces joueurs, cela peut interloquer après cette année 2018.

L'Egypte et le Portugal patriotiques, la Belgique pas rancunière

L'Egypte n'a pas pu s'en empêcher. Sans grande surprise. Auteur d'une superbe année avec Liverpool – finaliste de la Ligue des champions -, Mohamed Salah (6e du classement au final) arrive à la première place du top 5 du journaliste égyptien. Le Portugal a aussi joué la carte de la préférence nationale en plaçant Cristiano Ronaldo à la première place. Mais la fibre patriotique ne s’impose pas toujours.

En Argentine, Lionel Messi n'est ainsi que 3e du vote derrière Antoine Griezmann et Raphaël Varane. Et ce n’est pas surprenant de ne pas le voir plus haut alors que la Pulga a vu le Barça échouer trop tôt en Ligue des champions et l'Argentine rater son Mondial. Enfin, il faut souligner que la Belgique n'est pas rancunière. S'il n'a pas cité Antoine Griezmann, Frédéric Larsimont, journaliste du Soir, a placé un Français en tête de ses votes : Kylian Mbappé.

Griezmann, roi d'Amérique du Sud

En France, beaucoup le voyaient déjà élu. Entre son doublé en finale de la Ligue Europa pour offrir le titre à l'Atlético Madrid et son rôle clef dans le sacre de l'équipe de France en Russie, Antoine Griezmann, déterminant tout au long de cette année 2018, avait tout fait pour s'octroyer le droit de rêver tout haut. Au final, il a fini à la troisième place. Mais ils sont nombreux à l'avoir mis premier.

En Amérique du Sud, il arrive d'ailleurs en tête des votes. Il devance d'un petit point Luka Modric. Tout comme en Argentine, Ricardo Pineyrua, le journaliste de l'Uruguay, l'a ainsi placé à la première place de son classement. Un vote qui fera sûrement plaisir au Français de l'Atlético. On connait son attachement pour ce pays. Après le titre mondial, il avait d’ailleurs porté un drapeau uruguayen devant les micros.

Antoine GriezmannGetty Images

Modric n'a pas fait l'unanimité

Avec presque 300 points d'avance sur son dauphin, Luka Modric s'est assez facilement imposé. Mais s'il est arrivé à 79 reprises tête de liste, le premier joueur croate lauréat du Ballon d'or n'a pas été incontournable non plus. De nombreux jurés l'ont d'ailleurs laissé de côté dans leur vote (Arabie Saoudite, Bahamas, Burkina Faso, République Centrafricaine, Iles Cook, Grenade, Ghana, Sri Lanka…). Si on regarde le classement par confédération, le meneur de jeu de la Croatie et du Real Madrid n'est d'ailleurs que troisième en Océanie, derrière Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé.

Le Grand Chelem de Saint-Kitts-et-Nevis

Merv-Ann Thompson a réussi une petite performance. Le journaliste de Saint-Kitts-et-Nevis - Etat situé dans les petites Antilles - n'a retenu aucun des cinq premiers du classement final. Il a en effet reparti ses points de cette manière :

1. Neymar

2. Sergio Ramos

3. Suarez

4. Alisson

5. Agüero