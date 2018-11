Kylian Mbappé : "J'ai mis tous les ingrédients de mon côté pour remporter le Ballon d'Or"

"J'ai mis tous les ingrédients de mon côté pour remporter le Ballon d'Or. Après, je ne peux pas voter à la place des gens !", a confié à l'AFP la star du PSG, Kylian Mbappé, un des principaux prétendants au trophée qui sera décerné le 3 décembre.

A la question, "Pensez-vous que votre incroyable année s'achèvera par un Ballon d'Or ?", Mbappé à répondu : "Je ne sais pas, en tout cas j'ai mis tout les ingrédients de mon côté pour le remporter. J'ai fait tout ce qui était en mon possible". "Après, je ne peux pas voter à la place des gens (rires) !", a-t-il confié dans un entretien à l'AFP, jeudi à Paris.

Auteur d'un but décisif contre Marseille lors du classique (victoire 2-0) et d'une passe décisive contre Naples (1-1) mardi en Ligue des champions, le champion du monde français assure qu'il n'aura aucun "regret", alors que les votants (environ 200 journalistes du monde entier) ont jusqu'à vendredi pour se prononcer sur le meilleur joueur de l'année sur la planète football. "J'ai fait tout ce qui était en mon possible jusqu'au dernier jour des votes. Donc voilà, ce sera sans regrets, tout ce qui arrivera sera du bonus", a-t-il déclaré.

L'attaquant français, vainqueur du Mondial 2018 avec l'équipe de France et de trois titres nationaux avec le PSG, fait partie des principaux prétendants au prestigieux Ballon d'Or, au même titre que ses coéquipiers Antoine Griezmann ou Raphaël Varane.

Modric favori

"Je pense qu'un Ballon d'Or se joue sur des faits marquants dans l'année. On est dans une année de Coupe du monde donc c'est sûr que la Coupe du monde va peser. Après, c'est quand même aussi sur toute une année. J'ai un fait un très bon début de saison. Voilà, on va voir ce que ça va donner", a-t-il encore confié, ajoutant qu'il "serait dommage" que le lauréat ne soit pas un joueur français.

Le Croate Luka Modric (Real Madrid), déjà lauréat des prix UEFA et Fifa du joueur de l'année - des récompenses moins prestigieuses que le Ballon d'Or -, et élu meilleur joueur du Mondial 2018 après avoir emmené sa sélection en finale, fait toutefois figure de favori pour succéder à Cristiano Ronaldo.

Mais le natif de Bondy comprendrait que d'autres considérations décident du couronnement du Portugais passé du Real Madrid à la Juventus ou de l'Argentin du FC Barcelone, Lionel Messi. "Si on prend le joueur à l'état pur, il n'y a pas meilleur encore, reconnaît-il. Cette année, c'était encore eux les deux meilleurs. Messi finit meilleur buteur européen, Ronaldo meilleur buteur de la Ligue des champions..."