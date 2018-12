Luka Modric sacré devant Cristiano Ronaldo et Antoine Griezmann

La fin d'une époque. Et d'un faux suspense. Après dix années de règne ininterrompu et partagé par Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, le Ballon d'Or n'est plus la propriété de l'infernal tandem argentino-portugais. C'est donc Luka Modric qui met un terme à cette ère hors normes. C'est tout sauf une surprise, tant le nom du Croate revenait avec insistance ces derniers temps. Il devance son ex-coéquipier au Real Madrid, Cristiano Ronaldo, et Antoine Griezmann, premier de cordée du peloton tricolore, qui grimpe sur la troisième marche du podium, comme en 2016.

A 33 ans, Luka Modric devient le Ballon d'Or le plus âgé des cinquante dernières années, avec Fabio Cannavaro. Sera-t-il un simple Ballon d'Or de transition avant l'émergence de la nouvelle génération ou une reprise en main de Messi et CR7 ? A voir. En attendant, le jackpot 2018 est pour lui.

Vainqueur de la Ligue des champions au printemps avec le Real, puis finaliste de la Coupe du monde avec la Croatie, le milieu de terrain madrilène a par ailleurs été élu meilleur joueur de ce Mondial russe. Cette combinaison d'un palmarès plus que solide sur l'année civile et de performances individuelles lui ont donc permis de devancer la machine à stats qu'est Cristiano Ronaldo, ainsi que la masse des champions du monde français.

Luka Modric, Ballon d'Or 2018.Eurosport

Les Bleus comme les Espagnols

Les Bleus ont d'une certaine manière été victime du même syndrome que les Espagnols en 2010. Après le sacre de la Roja en Afrique du Sud, pas moins de six représentants ibériques avaient figuré dans les... onze premiers du classement (Iniesta 2e, Xavi 3e, Casillas 7e, Villa 8e, Xabi Alonso 10e, Puyol 11e). Le tri groupé tricolore est un peu moins prononcé, mais l'effet a été le même : les voix françaises se sont dispersées entre plusieurs joueurs puisqu'ils sont cinq dans le Top 15, quand Modric, incarnation suprême de la sélection croate, a ratissé large dans les votes.

Antoine Griezmann est donc le premier champion du monde de ce classement et accroche un nouveau podium. Son deuxième. Comme Thierry Henry. Mais comme Henry, il n'a toujours pas été sur la marche la plus haute. Juste derrière lui, on retrouve Kylian Mbappé à la 4e place. Sa fulgurante Coupe du monde lui permet de grimper de trois places par rapport à l'an dernier. Pas mal, alors qu'il n'a pas encore fêté ses vingt ans... Raphaël Varane (7e malgré son doublé Ligue des champions – Coupe du monde), Ngolo Kanté (11e) et Paul Pogba (15e) ont achevé l'éparpillement des voix.

La victoire de Luka Modric, si elle sera discutée par certains, est pourtant indiscutable au regard du détail des votes. Avec 753 points, il se situe certes en-deçà du total de Cristiano Ronaldo il y a un an, mais il laisse la concurrence loin derrière lui puisque CR7 accuse un retard de près de 300 points. On notera qu'il n'a pas manqué grand-chose à Antoine Griezmann (une soixantaine de points) pour finir devant le Portugais et dauphin de Modric. Mais au Ballon d'Or, seule la première place est belle. Personnage central des deux derniers grands tournois internationaux, l'attaquant de l'Atlético attend encore son tour. Rien ne dit qu'il repassera prochainement...