Test : Quel est votre Ballon d’Or 2018 ?

Le Buzz

Depuis 2007 et le sacre de Kaka, les deux joueurs se sont partagés les trophées. 5 chacun. Cette année, s’ils font encore partie des favoris, ils ne sont pas seuls. Antoine Griezmann ? Raphaël Varane ? Kylian Mbappé ? Luka Modrić ? Eden Hazard ? Mohamed Salah ? On vous a concocté un petit test pour savoir quel est votre Ballon d’Or en fonctions des crtières les plus importants selon vous.