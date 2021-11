Football

Benzema, Lewandowski, Messi : le Ballon d'Or 2021, forcément un mauvais cru ?

Robert Lewandowski, Karim Benzema ou Lionel Messi ? La course au Ballon d'Or 2021 est des plus incertaine faute d'un favori qui se dégage. Alors, le Ballon d'Or 2021 sera-t-il forcément un mauvais cru ? Dans l'émission FC Stream Team, à écouter en intégralité en podcast, Maxime Dupuis et Martin Mosnier se sont penchés sur la question.

00:05:46, il y a une heure