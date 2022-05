Vincent Kompany n'est plus l'entraîneur d'Anderlecht. L'ancienne star de Manchester City et le club belge ont décidé de se séparer, a annoncé mercredi le RSCA. "Le club et l'entraîneur ont analysé ensemble la saison écoulée et ils ont aussi discuté des plans pour l'avenir. Il a alors été décidé de commun accord de se séparer", indique le RSC Anderlecht dans un communiqué.

Après onze saisons passées à Manchester City, Vincent Kompany était revenu en 2019 à Anderlecht, le club de ses débuts professionnels, d'abord avec le statut d'entraîneur-joueur. En 2020, il avait mis fin à sa carrière de joueur pour devenir entraîneur principal du club belge. Sous sa conduite, Anderlecht n'a remporté aucun trophée.

"Aujourd'hui, un seul sentiment prévaut : je suis fier d'avoir pu commencer ce nouveau chapitre (celui d'entraîneur, NDLR) dans le club de mon coeur. J'ai été joueur et entraîneur du RSC Anderlecht, mais je reste, avant tout, un fidèle supporter des Mauve et Blanc", a-t-il déclaré, cité dans le communiqué du club. Vincent Kompany pourrait retourner dans le championnat anglais : son nom est cité par les médias britanniques pour entraîner le club de Burnley, relégué en deuxième division cette saison.

