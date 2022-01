Benjamin Mendy ne passera pas la nuit de vendredi à samedi en prison. Dans le milieu de l'après-midi, le champion du monde a été libéré et placé sous contrôle judiciaire, en attendant son procès qui devrait se tenir cet été, à l'issue d'une audience qui s'est tenue devant la Crown Court de Chester (nord-ouest de l'Angleterre). Accusé de sept viols et d'une agression sexuelle, l'arrière gauche de Manchester City, qui a joué la première journée de Premier League à Tottenham (0-1) l'été dernier, était en détention depuis la fin du mois d'août.

L'ancien Marseillais sera soumis à des conditions strictes et devra encore comparaître à Chester le 24 janvier. Le joueur de 27 ans a été informé qu'un mandat d'arrêt serait émis contre lui s'il ne s'y présentait pas. Le Français devra, par ailleurs, rester à son domicile, sans entrer en contact avec les plaignantes. Quid cependant de son avenir sportif avec les Citizens ? Les prochains jours permettront d'en savoir davantage.

En milieu de semaine, The Sun révélait que Benjamin Mendy avait été transféré pendant la période de Noël dans la prison de Strangeways à Manchester, qui est considérée comme l'une des plus dures et sécurisées d'Angleterre où résident les meurtriers les plus médiatisés du pays. Auparavant, le joueur mancunien était incarcéré dans une prison de Liverpool qui ne pouvait plus assurer sa sécurité

