Blessé, Jérémy Mathieu met un terme à sa carrière

Le défenseur du Sporting Portugal et ancien international français Jérémy Mathieu a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière, à l'âge de 36 ans. L'ancien joueur du FC Barcelone s'est gravement blessé au genou gauche mercredi à l'entrainement.

Il voulait continuer encore une saison. Ce ne sera pas le cas. Touché assez gravement au genou gauche mercredi lors d'un entrainement, le défenseur français du Sporting Portugal Jérémy Mathieu a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière. C'est le quotidien sportif Record qui a eu accès aux mots de l'ancien international français.

"Je pensais que je terminerais ma carrière d'une autre manière, mais cela fait partie du football. Je me suis blessé ce matin. Je voulais tellement finir sur le terrain, mais le destin en a décidé autrement. Quoi qu'il en soit, j'ai passé 19 ans à vivre de ma passion intensément, avec des hauts et des bas, de la joie et des pleurs, des victoires et des défaites et des trophées incroyables. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce que j'aime et j'aimerai toujours."

L'ancien joueur du Barça, passé par Sochaux, Toulouse ou encore Valence tire un donc un trait sur sa carrière à 36 ans. Le défenseur aura remporté une Coupe de la Ligue en 2004 avec Sochaux, une Ligue des champions en 2015 ainsi que deux titres de Liga et trois Coupes du Roi du côté de Barcelone. Au Sporting Portugal depuis 2017, il aura remporté une Coupe du Portugal du côté de Lisbonne.

